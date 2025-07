São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), no CT de Cotia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em confronto direto pelo G-8, São Paulo e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 15h (de Brasília), no CT de Cotia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo no SPFC Play via streaming (confira a programação completa).

Na parte intermediária da tabela, com 21 pontos, o São Paulo volta a campo após duas vitórias consecutivas e busca mais três pontos para entrar na zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em 15 jogos, acumula cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 46%.

Por outro lado, o Juventude, atualmente em oitavo lugar com 23 pontos, entra em campo pressionado após duas derrotas consecutivas: 2 a 0 para o América-MG e 2 a 0 para o RB Bragantino.