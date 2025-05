São Paulo x Capivariano: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20 2025

Equipes jogam neste sábado pela quinta rodada do grupo C da competição

São Paulo e Capivariano medem forças neste sábado (24), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela quinta rodada do grupo C do Campeonato Paulista sub-20 2025. O embate acontece no CFA Laudo Natel, em Cotia, e tem transmissão ao vivo do canal Paulistão, no YouTube (veja a programação completa de futebol aqui).

Ocupando apenas a 10ª posição do grupo com cinco pontos, o São Paulo não vence há duas rodadas. Por isso, o time tenta aproveitar o fator casa para reagir.

Já o Capivariano vive situação diferente. Embalado por três vitórias seguidas, a equipe é a vice-líder da chave com nove pontos e busca ampliar a sequência positiva.