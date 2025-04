São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Clubes se enfrentam em Cotia pela oitava rodada da competição nacional

São Paulo e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira (30), às 20h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida acontece no CFA Laudo Natel, em Cotia, e possui transmissão ao vivo do SPFC Play (confira a programação completa de futebol aqui).

Na 11ª posição com nove pontos, o São Paulo tenta se recuperar do 4 a 1 sofrido para o Vasco na última rodada e voltar a vencer na competição.

O Atlético-MG também vem de um revés. Derrotado pelo Corinthians por 3 a 2, o Galo é o 16º com sete pontos somados e não vence há três rodadas.