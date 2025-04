São Paulo x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Tricolor almeja as primeiras posições, enquanto Coelho pode entrar no G8; descubra qual canal transmite o duelo

São Paulo e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. O jogo será no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, no CT de Cotia, com transmissão ao vivo da TV Brasil, em sinal aberto e em seu aplicativo, o TV Brasil Play (clique aqui e confira a programação diária).

O Tricolor volta a campo após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, resultado que manteve a equipe na terceira colocação do Brasileirão Feminino. Comandado por Thiago Viana, o time perdeu apenas uma partida na competição até agora - justamente para a líder Ferroviária, por 2 a 1 - e segue embalado na busca por mais um título inédito, após conquistar a Supercopa do Brasil no início do ano.

O Coelho também mira posições mais altas na tabela. Caso vença este duelo, pode chegar a 12 pontos — mesma pontuação do Corinthians, atual quinto colocado. As Spartanas vêm de vitória sobre o Sport, na Ilha do Retiro, e perderam apenas dois dos sete jogos disputados até aqui, o que as mantém na oitava colocação.

Mais artigos abaixo

Na última edição do Brasileirão Feminino, São Paulo e América-MG se enfrentaram na Arena Gregorão, em Contagem (MG), e o duelo terminou empatado em 1 a 1.