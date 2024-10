Volante, que vem cavando oportunidades após retornar de empréstimo, tem contrato se encerrando no meio de 2025

O São Paulo abriu, nos últimos dias, conversas com Igor Liziero por um novo contrato. O volante tem vínculo no MorumBIS até o meio do ano que vem e já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro.

Conforme ouviu a GOAL de uma fonte diretamente envolvida nas tratativas, o estágio das negociações é considerado ainda inicial.