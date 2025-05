São Bernardo x Londrina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Três pontos colocariam o Bernô no G-8 ou o Tubarão na liderança da Terceirona; veja quem transmite

São Bernardo e Londrina se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, Região Metropolitana de São Paulo, com transmissão ao vivo no streaming do Nosso Futebol+ (clique aqui e confira a programação diária).

Apesar de uma série de desfalques, o Bernô vem de vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Itabaiana na última rodada e, agora, jogando em seus domínios, precisa emendar mais um bom resultado para entrar de vez no G8 da competição. Antes disso, a equipe havia empatado com o ABC por 1 a 1 na estreia e perdido por 1 a 0 para o invicto Maringá.

O Tubarão, por sua vez, segue invicto na Terceirona em 2025 e, caso vença hoje, pode assumir a liderança da rodada devido ao saldo de gols. A equipe comandada por Claudinei Oliveira venceu Ypiranga e Floresta nas duas primeiras rodadas e empatou com o Maringá no sábado passado. O treinador deve fazer ajustes na escalação por conta dos desfalques, em busca da ponta da tabela.

Na última edição da Série C, São Bernardo e Londrina se enfrentaram no Paraná, em um duelo que terminou com vitória do time da casa por 2 a 0.