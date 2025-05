São Bento x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (24), em Sorocaba, pela quinta rodada do estadual; veja os detalhes

São Bento e Palmeiras se enfrentam nesta sábado (24), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do grupo 2 do Campeonato Paulista sub-20 2025. O jogo acontece no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e possui transmissão ao vivo do canal Paulistão, no YouTube (veja a programação completa de futebol aqui).

O São Bento entra em campo pressionado pela sequência negativa e pela necessidade de pontuar para seguir com chances de classificação no Paulista Sub-20. Sem vencer há três rodadas - com duas derrotas e um empate -, a equipe ocupa a 10ª colocação do Grupo 2, com apenas quatro pontos, e precisa fazer valer o mando de campo para tentar frear o embalo do adversário.

Já o Palmeiras vive ótima fase e chega embalado por quatro vitórias consecutivas, campanha que o coloca na vice-liderança do grupo com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Com 21 gols marcados e apenas quatro sofridos, o time alviverde tem o melhor ataque da competição. Após o tropeço da líder Portuguesa, o Verdão tem nesta rodada a chance de assumir a ponta da tabela.