Santos precisa de placar raro contra o Palmeiras: quantas vezes conseguiu com Neymar?

Caso consiga triunfar por exatamente três gols, a classificação será definida nos pênaltis. É nesse cenário que Neymar aparece como uma das principais esperanças santistas — mas o histórico mostra que alcançar uma diferença tão expressiva no placar está longe de ser algo frequente.

Desde que Neymar passou a integrar o elenco profissional do Santos, em 2009, o atacante esteve em campo em 276 partidas pelo clube e participou de 34 vitórias por três ou mais gols de vantagem. Isso representa 12,31% dos jogos disputados pelo camisa 10 nesse período.

O número também ajuda a dimensionar o tamanho do desafio contra o Palmeiras: em quase 88% das partidas com Neymar, o Santos não alcançou sequer a margem mínima de três gols necessária para levar uma eventual decisão às penalidades.