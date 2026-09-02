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Neymar Getty Images
Pedro Augusto Dias

Santos precisa de placar raro contra o Palmeiras: quantas vezes conseguiu com Neymar?

Santos x Palmeiras
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Neymar

Peixe precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar diretamente às semifinais da Copa do Brasil, mas histórico com o camisa 10 mostra como missão é difícil

O Santos terá uma missão das mais difíceis para seguir vivo na Copa do Brasil. Derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0 no primeiro confronto das quartas de final, o Peixe precisa construir uma vitória por quatro gols de diferença nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, para avançar diretamente às semifinais.


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  • Os cenários

    Caso consiga triunfar por exatamente três gols, a classificação será definida nos pênaltis. É nesse cenário que Neymar aparece como uma das principais esperanças santistas — mas o histórico mostra que alcançar uma diferença tão expressiva no placar está longe de ser algo frequente.

    Desde que Neymar passou a integrar o elenco profissional do Santos, em 2009, o atacante esteve em campo em 276 partidas pelo clube e participou de 34 vitórias por três ou mais gols de vantagem. Isso representa 12,31% dos jogos disputados pelo camisa 10 nesse período.

    O número também ajuda a dimensionar o tamanho do desafio contra o Palmeiras: em quase 88% das partidas com Neymar, o Santos não alcançou sequer a margem mínima de três gols necessária para levar uma eventual decisão às penalidades.

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  • No retorno ao Santos

    Na atual passagem pelo clube, Neymar esteve presente em sete partidas nas quais o Santos venceu por pelo menos três gols de diferença.

    A mais recente ocorreu há duas semanas. Pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe derrotou o Vasco por 3 a 0, em São Januário, resultado importante na luta contra o rebaixamento.

    Também nesta passagem, o Santos conseguiu abrir uma vantagem confortável diante de adversários como Velo Clube, Cruzeiro, Juventude, Sport, Inter de Limeira e Noroeste.

  • Goleadas marcaram primeira passagem

    A maior concentração de resultados desse tipo aconteceu durante a primeira passagem de Neymar pelo Santos. Entre 2009 e 2013, o atacante esteve em campo em 27 vitórias do clube por três ou mais gols.

    Foi nesse período que surgiram algumas das maiores goleadas do histórico do jogador com a camisa santista. Entre elas estão o 10 a 0 sobre o Naviraíense e o 8 a 1 diante do Guarani, ambos em 2010, além do 8 a 0 sobre o Bolívar, pela Libertadores de 2012.

    Também houve vitórias por quatro gols de diferença contra Rio Branco-AC, Coritiba, Cruzeiro e União Barbarense.

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