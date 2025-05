Santos x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17

Equipes sub-17 estreiam, nesta quarta-feira (14), pelo Brasileirão da categoria; veja os detalhes

Santos e Fortaleza se enfrentam na tarde desa quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro sub-17 2025. A partida não teve transmissão oficial divulgada. (veja a programação completa aqui).

O Santos inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro Sub-17 com moral em alta após um começo perfeito no Paulista da categoria. São quatro vitórias em quatro jogos e a liderança isolada do Grupo 14, reflexo de um elenco ajustado e ofensivo que busca levar esse bom momento também para o cenário nacional.

O Fortaleza, por sua vez, chega embalado pela goleada na estreia do Campeonato Cearense Sub-17, quando venceu o Anjos do Céu por 5 a 1. O resultado reforça a força ofensiva do Leão, que agora mira um bom desempenho fora de casa para começar o Brasileiro com o pé direito.