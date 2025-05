Santos x Aguaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20

Equipes sub-20 medem forças neste sábado (03), no CT Rei Pelé, pela segunda rodada do estadual; veja os detalhes

Santos e Anguaí se enfrentam neste sábado (03), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, em São Paulo, pela 2ª rodada do Campenato Paulista sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal Paulistão, no Youtube (confira a programação completa).

O Santos iniciou sua trajetória no estadual com o pé esquerdo, sendo superado pelo Sfera por 2 a 1 fora de casa. Apesar do revés, o Peixe demonstrou poder de reação durante a partida e agora tenta se recuperar diante do Aguaí. Com tradição e camisa pesada no cenário das categorias de base, o time santista sabe que a vitória é essencial para colocar a campanha nos trilhos e manter viva a expectativa de brigar pelo título.

O Aguaí também conheceu a derrota na primeira rodada, caindo por 2 a 1 diante do Mirassol mesmo jogando em casa. Agora, a equipe chega para o duelo com o Santos em busca de somar seus primeiros pontos.