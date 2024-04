Santos tenta acordo com o Atlético-MG para anunciar Patrick

Paulistas querem contratar meio-campista no mercado da bola; negociação ainda não está fechada, mas tendência é de ida para a Vila Belmiro

O Santos tenta um acordo com o Atlético-MG pela contratação de Patrick por empréstimo até o fim da atual temporada, como soube a GOAL.

O desejo dos paulistas é que o jogador assine um contrato de cessão até dezembro de 2024 e, na sequência, possa ser adquirido pelos santistas no mercado da bola. O clube exige uma opção de compra para fechar a contratação do meio-campista de 31 anos na atual janela de transferências.

Já há um acordo da diretoria do Santos, liderada pelo presidente Marcelo Teixeira, com o estafe do jogador para que ele assinar por empréstimo até o fim da atual temporada. Ainda haverá opção de compra no acordo firmado entre as partes.

