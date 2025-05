Santo André x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20 2025

Equipes vão a campo neste domingo (11) pela terceira rodada do estadual da categoria; veja como acompanhar

Santo André e Palmeiras entram em campo neste domingo (11), às 15h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela terceira rodada do Grupo 2 do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do canal Paulistão, no Youtube. (confira a programação completa de futebol aqui).

O Santo André tenta mudar o rumo da campanha no Paulista Sub-20 após duas derrotas seguidas nas rodadas iniciais. A equipe ainda busca a primeira vitória no torneio e terá pela frente um dos adversários mais fortes da chave.

O Palmeiras chega embalado e com moral alta para a terceira rodada. Com duas vitórias convincentes e o ataque em destaque, o time mantém a boa fase também no Brasileiro, onde é líder. Invicto há sete partidas somando as duas competições, o Verdão busca manter o ritmo forte rumo ao mata-mata e reafirmar sua força como um dos grandes favoritos ao título estadual.