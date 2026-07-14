Santi Gimenez e o problema da lesão: ele corre o risco de permanecer no Milan e paralisar as contratações para o ataque

O Milan até poderia dispensar Santi, mas ele ainda pesa no balanço por cerca de 23 milhões de euros. Vendê-lo por menos significaria registrar uma perda contábil, algo que, na Via Aldo Rossi, querem evitar a todo custo. O ex-jogador do Feyenoord agrada muito à Lazio, mas, no momento, Fabiani não dispõe de liquidez para apresentar uma oferta.





Outros dois clubes demonstraram certo interesse: o Porto e o Orlando City, duas equipes ricas, mas que não foram além de uma simples sondagem.