A Lei de Murphy não dá trégua a Santiago Gimenez e, por consequência, também complica a vida do Milan. O tornozelo, já debilitado pela cirurgia realizada em dezembro, sofreu uma nova lesão na partida das oitavas de final da Copa do Mundo entre o México e a Inglaterra (vencida por Kane e seus companheiros por 3 a 2, nota do editor).
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Santi Gimenez e o problema da lesão: ele corre o risco de permanecer no Milan e paralisar as contratações para o ataque
45 DIAS FORA
A lesão foi menos grave do que o previsto, mas a entorse obrigará Giménez a ficar afastado por pelo menos 45 dias. Certamente não é um bom cartão de visita para um atacante que já havia cogitado a possibilidade de se despedir, também devido às muitas abordagens recebidas do Milan nesse sentido. Quem quiser apostar no atacante mexicano sabe que ele vem de uma temporada marcada por zero gols no campeonato e quatro meses fora dos gramados devido à cirurgia no tornozelo, que agora está lesionado novamente.
APENAS PESQUISAS
O Milan até poderia dispensar Santi, mas ele ainda pesa no balanço por cerca de 23 milhões de euros. Vendê-lo por menos significaria registrar uma perda contábil, algo que, na Via Aldo Rossi, querem evitar a todo custo. O ex-jogador do Feyenoord agrada muito à Lazio, mas, no momento, Fabiani não dispõe de liquidez para apresentar uma oferta.
Outros dois clubes demonstraram certo interesse: o Porto e o Orlando City, duas equipes ricas, mas que não foram além de uma simples sondagem.
PODE FICAR
A chegada de Gonçalo Ramos acaba com as dúvidas sobre quem será o atacante titular do Milan, já que o ex-jogador do PSG se tornou a contratação mais cara da história do Rossonero. Atualmente, parecem haver duas opções em jogo: considerar a possibilidade de um empréstimo para tentar valorizar um atacante ainda jovem como Giménez, ou mantê-lo no Milan como principal alternativa a Ramos. Em ambos os casos, as estratégias do Diavolo para o ataque teriam que ser completamente repensadas.
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