Santa Cruz x Sousa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes medem forças pela nona rodada do grupo A3 da competição

Santa Cruz e Sousa se enfrentam neste domingo (15), às 17h (horário de Brasília), em jogo válido pela nona rodada do grupo A3 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. O duelo acontece no Estádio do Arruda e não possui transmissão confirmada (veja a programação completa de futebol aqui).

Líder do grupo com 19 pontos, o Santa Cruz busca uma rápida reação jogando em seus domínios após perder sua invencibilidade no campeonato. Na última rodada, o time pernambucano foi derrotado fora de casa por 3 a 1 pelo Ferroviário.

Já o Sousa está em situação oposta na competição. Vice-lanterna da chave com apenas sete pontos, o clube paraibano vem de vitória em casa sobre o América-RN por 1 a 0 e ainda tenta seu primeiro triunfo na campanha jogando longe de seus domínios.