Santa Cruz x Horizonte: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Clubes se enfrentam neste domingo pela segunda rodada do grupo A3

Santa Cruz e Horizonte jogam neste domingo (27), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do grupo A3 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. A partida acontece no Estádio Arruda e não possui transmissão confirmada (veja a programação completa de futebol aqui).

Após estrear com vitória fora de casa sobre o Treze, o Santa Cruz tenta dar sequência no início positivo. Jogando em seus domínios desta vez, a Cobra Coral vai em busca dos três pontos para se manter 100% no grupo.

O Horizonte, por sua vez, começou sua campanha na Série D com um empate sem gols em casa contra o América-RN. Portanto, o time cearense mira trazer um bom resultado na bagagem, apesar da força do adversário.