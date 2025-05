Santa Cruz x Ferroviário: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes vão a campo neste domingo (01), pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro; veja os detalhes

Santa Cruz e Ferroviário se enfrentam neste domingo (01), às 17h (horário de Brasília), pela sétima rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Estádio do Arruda, em Recife, e não contará com transmissão ao vivo oficial (clique aqui e confira a programação diária).

O Santa Cruz vive grande fase na Série D e entra em campo neste domingo com a missão de manter a invencibilidade e a liderança isolada do Grupo A3. Embalado por cinco vitórias e um empate, o Tricolor do Arruda quer fazer valer o fator casa, apesar do retrospecto recente desfavorável diante do Ferroviário. Mesmo com a vantagem na tabela e o embalo da vitória fora de casa contra o Sousa, o duelo representa um desafio real — afinal, o adversário cearense tem sido uma pedra no sapato coral nos últimos anos.

Já o Ferroviário chega ao Recife em busca de quebrar a sequência positiva do Santa e, de quebra, consolidar sua posição dentro do G-4. Com nove pontos em seis jogos, o time ocupa a quarta colocação e sabe que pontuar fora de casa é essencial para se manter entre os classificados. A favor dos cearenses pesa o histórico: em sete jogos contra o Santa Cruz desde 2019, foram quatro vitórias e apenas uma derrota. O time sabe como incomodar o Tricolor — e tentará fazer isso mais uma vez no Arruda.