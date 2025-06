Santa Cruz x Central: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Duelo pernambucano entre líder e vice-líder do Grupo A3 coloca time de melhor campanha contra o melhor visitante da quarta divisão

Santa Cruz e Central vão a campo neste domingo (29), às 17h (horário de Brasília), pela décima rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Arruda, em Recife, e ainda não teve transmissão ao vivo confirmada. No entanto, a TV Coral, canal oficial do Santa Cruz no YouTube, tem transmitido os jogos como mandante na competição (clique aqui e confira a programação completa).

Líder isolado do Grupo A3, com 22 pontos em nove partidas, o Tricolor está muito próximo de garantir a classificação antecipada para a segunda fase, dependendo de uma combinação de resultados nesta rodada. A equipe de Marcelo Cabo venceu sete jogos até aqui, incluindo o mais recente, por 2 a 0, diante do Sousa. Para este clássico pernambucano, o clube da capital defende um tabu que já dura 14 anos.

O Central também faz boa campanha e ocupa a vice-liderança do grupo, atrás apenas do rival da capital. O time de Caruaru venceu cinco partidas, empatou duas e perdeu outras duas, vindo de uma sequência invicta de quatro jogos – que só não é maior por conta da derrota para o Tricolor no primeiro turno. Um triunfo neste domingo coloca o melhor visitante da Série D em excelente posição para avançar à próxima fase.

No último encontro entre as equipes, em maio, pela quarta divisão, o Santa Cruz venceu por 2 a 1, em Caruaru. Geovany e Thiaguinho marcaram para a Cobra Coral, enquanto Kauê descontou para a Patativa. Nos últimos 23 confrontos diretos, foram 17 vitórias do Santa Cruz e seis empates.