Sampaio Corrêa x Tocantinópolis: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Duelo acontece neste sábado (12), no Castelão; veja quem transmite a partida

Sampaio Corrêa e Tocantinópolis vão a campo neste sábado (12), às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo será no Castelão, em São Luís, no Maranhão, com transmissão ao vivo e com imagens do canal no YouTube do portal Metrópoles, que adquiriu os direitos da competição (clique aqui e confira a programação completa).

Terceiro colocado do Grupo A2, a Bolívia Querida briga pela vice-liderança da chave. Com 16 pontos, apenas a vitória interessa para ultrapassar os 18 do Imperatriz, rival maranhense que foi derrotado por 3 a 0 na última rodada. Eliminado da Copa do Nordeste deste ano sem conquistar nenhuma vitória, o clube volta todas as atenções ao objetivo de retornar para a Série C.

O Verdão do Norte ainda busca uma posição entre os quatro primeiros colocados, que avançam à segunda fase da Série D. Atual sexto colocado, com 12 pontos, o Tocantinópolis empatou mais da metade de seus jogos até aqui: foram seis empates, duas vitórias e três derrotas. Um triunfo neste sábado pode colocar a equipe de Júnior Amorim no G4, dependendo dos resultados de Maranhão e Parnahyba, que ocupam a quinta e a quarta colocação, respectivamente.

Este será o segundo confronto entre as equipes nesta edição do torneio. No duelo do primeiro turno, disputado no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, o placar terminou empatado em 0 a 0.