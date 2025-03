Qual é o salário de Erling Haaland? Quanto o astro do Manchester City ganha?

A GOAL te mostra tudo o que você precisa saber sobre os ganhos do norueguês no lado azul de Manchester

O Manchester City não tem vivido sua melhor temporada em 2024/25. O time já foi eliminado precocemente nos playoffs da Champions League pelo Real Madrid e não conseguiu engrenar na Premier League. Apesar da turbulência no clube, Erling Haaland não tem deixado de marcar seus gols e foi recentemente recompensado com uma renovação de contrato com os Cityzens até 2034.

Esse novo contrato o tornou o jogador mais bem pago do elenco - mas exatamente quanto ele recebe?

O GOAL analisou os números com a Capology e revelou os detalhes!

*Os números consideram o salário bruto.