Com Salah fora, Szoboszlai assume o comando! Liverpool bate a Inter em vitória fundamental na Champions

Dominik Szoboszlai converteu um pênalti aos 88 minutos e garantiu a vitória do Liverpool por 1 a 0 sobre a Inter, aliviando de forma significativa a pressão sobre o técnico Arne Slot

Para ser honesto, o Liverpool jogou apenas um pouco melhor no San Siro do que haviam atuado sem Mohamed Salah no último sábado, em Leeds. Alexander Isak voltou a desaparecer no ataque — algo que tem ocorrido com frequência desde que chegou a Anfield por uma taxa recorde britânica no último verão europeu. Ainda assim, ao menos desta vez os visitantes se mostraram bem mais sólidos defensivamente. Joe Gomez e Andy Robertson neutralizaram a maior parte das investidas do Inter pelos lados, enquanto Alisson manteve o jogo estagnado ao fazer uma defesa crucial em finalização de Lautaro Martínez pouco antes do intervalo.

O Liverpool, então, encontrou uma vitória muito necessária no fim. O VAR identificou um leve puxão na camisa de Florian Wirtz por Alessandro Bastoni, o que resultou no pênalti decisivo. Christian Chivu e sua equipe ficaram indignados com a marcação, mas Arne Slot certamente não se importou — afinal, esta foi sua primeira vitória desde que Salah tentou “jogá-lo debaixo do ônibus”.

A GOAL avalia todos os jogadores do Liverpool em Milão.

  • CORRECTION / FBL-EUR-C1-INTER-LIVERPOOLAFP

    Goleiro e Defesa

    Alisson (7/10):
    A defesa de reflexo na cabeçada de Martínez, no canto próximo, foi de altíssimo nível e crucial no contexto da partida. Fora isso, o brasileiro teve pouco trabalho em um jogo bastante monótono.

    Joe Gomez (6/10):
    Escolhido para iniciar na lateral direita, possivelmente para conter a ameaça de Federico Dimarco, o versátil defensor fez uma partida sólida. Chegou a aparecer bem no apoio, mas pecou na finalização das jogadas. Convenhamos: ele não é o Trent!

    Ibrahima Konaté (6/10):
    Teve azar ao ver seu gol anulado, o que poderia significar um importante impulso de confiança para o francês, que vive fase instável. Ainda assim, pode se encorajar com sua atuação geral. Konaté não brilhou e errou alguns passes, mas cumpriu seu papel no “clean sheet” que ajuda a levantar o moral da tão criticada defesa do Liverpool.

    Virgil van Dijk (7/10):
    Mostrou algo mais próximo da versão dominante da temporada passada. Tranquilo durante toda a partida, o holandês venceu a maioria dos duelos e distribuiu a bola com categoria.

    Andy Robertson (7/10):
    De volta ao time no lugar de Milos Kerkez, justificou plenamente a escolha. Foi seguro na defesa e ainda criou boas chances com cruzamentos precisos.

  • FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Meio-campo

    Ryan Gravenberch (7/10):
    Ainda não está no seu melhor, mas mostrou uma atuação mais próxima do que se espera dele. Foi seguro com a bola nos pés e ajudou bastante na proteção da defesa, com várias interceptações oportunas.

    Alexis Mac Allister (6/10):
    Longe do nível apresentado nas últimas duas temporadas, mas deu um pequeno passo na direção certa. Ofensivamente, ofereceu pouco; ainda assim, conseguiu arrancar boas faltas e trabalhou incansavelmente sem a bola.

    Curtis Jones (7/10):
    Um dos destaques do Liverpool. Corajoso na condução, buscou o jogo em zonas congestionadas e mostrou a energia e a atitude que têm faltado ao time nas últimas semanas.

  • FBL-EUR-C1-INTER-LIVERPOOLAFP

    Ataque

    Dominik Szoboszlai (8/10):
    O pênalti batido com frieza coroou mais uma atuação dinâmica do húngaro, que seguiu pressionando e recuperando bolas nos dois lados do campo até os minutos finais.

    Alexander Isak (3/10):
    Talvez tenha chegado o momento em que a falta de uma pré-temporada adequada já não sirva mais como desculpa para atuações tão fracas. Isak praticamente não contribuiu antes de ser substituído aos 68 minutos.

    Hugo Ekitike (7/10):
    Em total contraste com Isak, o francês sempre pareceu capaz de criar algo. Rápido, incisivo e com drible afiado, entrou bem e mudou a energia do ataque. Merece começar no fim de semana, contra o Brighton.

  • سلوتGetty Images Sport

    Substitutos & Treinador

    Conor Bradley (7/10):
    Foi curioso vê-lo no banco, já que está suspenso para o confronto da Premier League contra o Brighton — mas, quando entrou no segundo tempo, imediatamente criou uma boa chance para Ekitike e quase marcou ele próprio.

    Florian Wirtz (6/10):
    Outra surpresa fora da escalação inicial, o alemão entrou junto com Bradley e acabou sendo determinante ao sofrer o pênalti que decidiu a partida.

    Arne Slot (8/10):
    Dentro das circunstâncias, não poderia ter sido muito melhor para Slot. A atuação não foi convincente, longe disso, mas o Liverpool manteve o clean sheet e conquistou uma vitória tardia com um gol do jogador que o técnico escolheu para atuar no lugar de Salah. Considerando o contexto, esta provavelmente é uma das vitórias mais importantes da carreira do holandês.

