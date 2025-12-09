Com Salah fora, Szoboszlai assume o comando! Liverpool bate a Inter em vitória fundamental na Champions

Para ser honesto, o Liverpool jogou apenas um pouco melhor no San Siro do que haviam atuado sem Mohamed Salah no último sábado, em Leeds. Alexander Isak voltou a desaparecer no ataque — algo que tem ocorrido com frequência desde que chegou a Anfield por uma taxa recorde britânica no último verão europeu. Ainda assim, ao menos desta vez os visitantes se mostraram bem mais sólidos defensivamente. Joe Gomez e Andy Robertson neutralizaram a maior parte das investidas do Inter pelos lados, enquanto Alisson manteve o jogo estagnado ao fazer uma defesa crucial em finalização de Lautaro Martínez pouco antes do intervalo.

O Liverpool, então, encontrou uma vitória muito necessária no fim. O VAR identificou um leve puxão na camisa de Florian Wirtz por Alessandro Bastoni, o que resultou no pênalti decisivo. Christian Chivu e sua equipe ficaram indignados com a marcação, mas Arne Slot certamente não se importou — afinal, esta foi sua primeira vitória desde que Salah tentou “jogá-lo debaixo do ônibus”.

A GOAL avalia todos os jogadores do Liverpool em Milão.