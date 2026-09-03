O astro egípcio Mohamed Salah afirmou que sua transferência para o Trabzonspor veio na busca por um novo desafio após uma trajetória excepcional no Liverpool, ressaltando que sua ambição não mudou apesar de todos os títulos e recordes que conquistou, e que seu objetivo principal é liderar o time à conquista de troféus, especialmente no nível europeu.

Salah falou, em sua primeira entrevista longa ao canal oficial do Trabzonspor no YouTube, sobre os motivos que o levaram a escolher o clube turco e sobre a recepção da torcida, que descreveu como inacreditável. Ele também relembrou as memórias difíceis de sua infância, revelou sua relação com o Liverpool e enviou mensagens à torcida de seu novo clube.