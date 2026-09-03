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Mohamed Salah Trabzonspor 2026 unveilingGetty

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Salah em longa entrevista: Szoboszlai está impressionado e este é o meu sonho com o Trabzon

Especiais e Opinião
M. Salah
Trabzonspor x Genclerbirligi
Trabzonspor
Genclerbirligi
Campeonato Turco
Egito
Turquia

O astro egípcio fala em todas as direções

O astro egípcio Mohamed Salah afirmou que sua transferência para o Trabzonspor veio na busca por um novo desafio após uma trajetória excepcional no Liverpool, ressaltando que sua ambição não mudou apesar de todos os títulos e recordes que conquistou, e que seu objetivo principal é liderar o time à conquista de troféus, especialmente no nível europeu.

Salah falou, em sua primeira entrevista longa ao canal oficial do Trabzonspor no YouTube, sobre os motivos que o levaram a escolher o clube turco e sobre a recepção da torcida, que descreveu como inacreditável. Ele também relembrou as memórias difíceis de sua infância, revelou sua relação com o Liverpool e enviou mensagens à torcida de seu novo clube.

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  • A ambição é o segredo da continuidade

    Mohamed Salah iniciou sua fala destacando que a motivação e a ambição foram os fatores mais importantes de sua trajetória no futebol, explicando que aprendeu desde pequeno que o sucesso não se conquista sem um estímulo permanente.

    O astro egípcio afirmou que conquistou muito ao longo dos últimos anos, mas que buscava um novo desafio que o impulsionasse a continuar evoluindo, algo que encontrou no projeto do Trabzonspor, expressando sua esperança de conquistar títulos, com destaque para um título europeu, além de disputar o título do campeonato nacional.

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  • O que ele fez após o contato do Trabzonspor?

    Salah revelou sua primeira reação ao saber do interesse do Trabzonspor em contratá-lo, afirmando que começou imediatamente a pesquisar sobre a cidade e os melhores lugares que ela oferece.

    Ele explicou que já havia jogado em cidades apaixonadas por futebol, como Liverpool e Fiorentina, e acredita que os clubes situados em cidades que respiram futebol têm uma atmosfera completamente diferente da dos clubes situados nas capitais. Por isso, sentiu grande entusiasmo desde o primeiro momento, a ponto de também pesquisar os melhores restaurantes da cidade.

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  • O presidente do clube me convenceu, e foi isso que me atraiu

    O capitão da seleção do Egito falou sobre o papel desempenhado pelo presidente do clube na concretização da transferência, ressaltando que o que mais chamou sua atenção foi a grande ambição e o projeto que o clube pretende construir ao longo dos próximos anos.

    Acrescentou que a fala do presidente do clube sobre o amor e o apoio da torcida ficou marcada em sua mente, mas ele não esperava ver isso dessa forma, antes de ser surpreendido por uma recepção excepcional assim que chegou ao aeroporto, e depois no estádio.

    Apontou que o que mais o convenceu a fazer a transferência foi o claro desejo da diretoria de disputar títulos e conquistar feitos com a equipe.

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  • Recepção histórica que ele não esperava

    Salah admitiu que a recepção que teve em Trabzon foi um dos momentos mais marcantes da sua carreira, apesar de não se considerar uma pessoa emotiva por natureza.

    Ele explicou que sentiu que algo que lhe faltava ficou completo quando viu os torcedores no aeroporto, afirmando que nunca esperava que isso acontecesse, seja no aeroporto ou dentro do estádio.

    Acrescentou que esse tipo de recepção é extremamente raro, especialmente porque os torcedores o celebraram dessa forma antes mesmo de ele disputar qualquer partida com a camisa do time, o que o fez sentir uma enorme alegria e emoção.

  • O mundo inteiro assistiu à recepção

    Salah revelou que seus ex-companheiros de Liverpool e um grande número de amigos entraram em contato com ele após assistirem à recepção da torcida.

    Ele explicou que ainda mantém contato com vários jogadores do Liverpool, entre eles Dominik Szoboszlai, afirmando que todos lhe disseram que nunca haviam visto um jogador ser recebido de tal maneira antes de disputar sua primeira partida pelo novo clube.

    Ele destacou que os vídeos se espalharam amplamente pela internet, a ponto de serem vistos por pessoas de diversas partes do mundo.

  • O confronto com o Liverpool será diferente

    Sobre a possibilidade de enfrentar o Liverpool no futuro com a camisa do Trabzonspor, Salah afirmou que isso seria extremamente difícil para ele.

    Ele explicou que passou nove anos dentro do clube inglês e desenvolveu uma relação excepcional com a cidade e a torcida, por isso seus sentimentos seriam mistos caso se visse diante de sua antiga equipe.

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  • A história de uma criança que pegava 4 ônibus

    Salah relembrou seus começos no futebol, resgatando as memórias de seu trajeto diário até os treinos, quando precisava pegar quatro ônibus.

    Ele afirmou que aquela criança ainda vive dentro dele até hoje, explicando que sua ambição não mudou e que continua acreditando que o ser humano não consegue chegar ao topo sem ter um objetivo claro que o impulsione a trabalhar todos os dias.

    Acrescentou que essa ambição é o verdadeiro motivo por trás de sua transferência para o Trabzon, porque quer alcançar uma nova conquista para somar à sua trajetória.

  • Minha mãe tinha medo do futebol

    O capitão da seleção do Egito falou sobre o papel de sua família em sua trajetória, revelando que sua mãe não desejava que ele seguisse carreira profissional no futebol por medo por ele.

    Ele explicou que ela ficava incomodada porque ele saía de casa pela manhã e só voltava tarde da noite, e ela considerava que o futuro não era garantido.

    Por outro lado, ele afirmou que seu pai o apoiou desde o início, enquanto sua mãe também o apoiava, mas movida pela preocupação e pelo medo por ele, ressaltando que ele não sentia qualquer sofrimento naquela época porque aproveitava cada momento que passava dentro de campo.

  • Como ele lida com as dificuldades?

    Salah esclareceu que nunca foge dos problemas, mas prefere enfrentá-los e buscar soluções para eles.

    Ele apontou que muitos fogem das crises porque elas parecem difíceis, mas aprendeu ao longo de sua carreira que compreender o problema é o primeiro passo para resolvê-lo.

    Acrescentou que trabalhou bastante para desenvolver sua personalidade e se livrar de algumas características negativas, o que o ajudou a se adaptar às diferentes culturas depois de ter jogado no Egito, na Suíça, na Itália e na Inglaterra, e agora na Turquia.

  • "Eu queria conquistar o que nenhum jogador egípcio conquistou"

    Mohamed Salah afirmou que um dos seus maiores sonhos quando deixou o Egito era conquistar um feito inédito para um jogador egípcio.

    Disse que se sente orgulhoso quando vê as crianças buscando inspiração em sua trajetória, seja dentro do Egito ou em diferentes partes da África, considerando que isso lhe proporciona uma sensação maior do que qualquer título, pois enxerga que o que conquistou se tornou fonte de inspiração para os outros.

  • O que ele mais sente falta no Egito

    Sobre as coisas de que mais sente falta no Egito, Salah afirmou que não se trata tanto da comida, mas sim do próprio clima egípcio.

    Ele explicou que gosta do senso de humor que caracteriza os egípcios e que se diverte apenas ao sentar na varanda de sua casa ou dentro do carro para observar as pessoas e a maneira como elas interagem umas com as outras, ressaltando que o simples ato de respirar o ar do Egito lhe proporciona um sentimento especial.

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  • Uma mensagem para o pequeno Mohamed Salah

    O capitão da seleção do Egito disse que, se pudesse voltar no tempo e encontrar a si mesmo no início da jornada, diria a si próprio que todas as dificuldades pelas quais passou valeram a pena, pois o conduziram a uma trajetória excepcional e a grandes conquistas, ressaltando que sente orgulho de cada etapa que viveu.

    Também revelou que seu único hábito antes das partidas, desde o início de sua carreira até hoje, é ligar para sua mãe antes de cada jogo, ressaltando que não abriu mão disso ao longo de quase 20 anos.

  • "O sonho": mensagem final aos torcedores do Trabzon

    Salah encerrou sua fala com uma mensagem direta à torcida do Trabzonspor, pedindo que ela apoie o time durante toda a temporada, especialmente nos momentos difíceis.

    Ele garantiu que todos os jogadores darão o máximo para conquistar títulos, destacando que sonha em alegrar a torcida com a conquista de um título europeu, além de competir com força pelo título do campeonato, enfatizando que o apoio da torcida será um elemento fundamental para alcançar esses

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