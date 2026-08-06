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Salah e a jornada de retomada do trono: um roteiro histórico que devolve o Rei ao topo da Europa

Especiais e Opinião
M. Salah
Trabzonspor
Liverpool
Egito
Turquia
England

Transferência revela outros aspectos

Há jogadores que partem em busca de dinheiro, e outros que partem em busca de um projeto, mas no caso de Mohamed Salah parece que a história é completamente diferente, pois o faraó egípcio não precisava provar seu valor financeiro, nem era obrigado a convencer alguém de que ainda é um dos melhores jogadores do mundo, mas precisava de outra coisa: recuperar seu trono.

Desde o momento de sua chegada a Trabzon, ficou claro que o negócio ultrapassou os limites de uma transferência tradicional, pois a cidade inteira saiu para recebê-lo, e a torcida criou uma cena excepcional difícil de se repetir, como se o clube não tivesse contratado um jogador de futebol, mas recebido um ícone mundial do esporte.

Esse tipo de reconhecimento talvez nenhum jogador de 34 anos encontre, mas aconteceu com a lenda do Liverpool e principal capitão do Egito.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Mais do que apenas uma oferta financeira

    Não há dúvida de que o aspecto financeiro desempenhou um papel importante na decisão, pois o contrato robusto e os grandes retornos de marketing são difíceis de ignorar, mas reduzir a negociação apenas ao dinheiro parece uma injustiça com a verdade.

    Leia também: Ele não tem uma varinha mágica. Por que o Al Ahly buscou a contratação de Bosic?

    Salah e seu empresário perceberam que a fase atual exige um ambiente diferente; um lugar que lhe conceda confiança absoluta e o reapresente como estrela principal, longe das pressões diárias que viveu nos últimos meses com o Liverpool.

    Na temporada passada, todo resultado negativo se transformava em uma oportunidade para criticar Salah, apesar de ele ter sido, apenas alguns meses antes, o melhor jogador do Campeonato Inglês e uma das principais razões da conquista do título da Premier League pelo Liverpool.


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  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    A queda do rei, não o fim da lenda

    Falar sobre o fim da carreira de Mohamed Salah é algo pouco convincente, pois o que aconteceu em sua última temporada com o Liverpool não foi um colapso técnico, mas sim um resultado natural de um ambiente no qual o jogador perdeu o apoio ao qual estava acostumado.

    De herói que carregava o time nas costas a jogador que, aos olhos de muitos, passou a ser responsável por cada tropeço, a imagem mudou muito rapidamente.

    E com o aumento das pressões da imprensa e da torcida, o rendimento começou a cair, não porque a qualidade desapareceu, mas porque as circunstâncias já não ajudavam a fazê-la aparecer.

    Por isso, acredito que Salah não perdeu seu talento, e sim o espaço que permite que esse talento se manifeste.

  • Por que ele escolheu o Trabzon?

    Salah poderia ter escolhido destinos mais brilhantes no papel, seja no Campeonato Italiano ou no Inglês, e talvez até clubes maiores dentro da Turquia, mas optou pelo lugar que lhe oferece o que ele realmente precisa.

    Em Trabzon, ele será a estrela número um, sem qualquer contestação, e contará com uma torcida que enxerga nele um projeto histórico para o clube, e não apenas mais uma contratação.

    Além disso, ficará distante das pressões severas que acompanham a disputa nos mais altos níveis do futebol europeu, sem perder o espírito de desafio ou de competição.

    E se a isso você somar a grande proposta financeira, torna-se fácil entender por que Salah se convenceu desse passo, pois todas as condições foram atendidas.

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    A jornada de reconquista do trono

    Esse passo não parece marcar o fim da trajetória de Mohamed Salah, mas pode ser o começo de um novo capítulo dela. Se ele conseguir recuperar seu nível e sua autoconfiança, não será estranho vê-lo retornar mais uma vez a um dos clubes de elite da Europa, mesmo que seja por apenas uma temporada.

    Por isso, o que Salah faz hoje não parece uma fuga do topo, mas uma tentativa inteligente de reconquistar o caminho até ele. Afinal, os reis às vezes podem tropeçar, mas não perdem sua capacidade de voltar.

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