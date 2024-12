Ruud van Nistelrooy revela que ficou "magoado e decepcionado" com saída do Manchester United e admite conversar com Rúben Amorim Manchester United Rúben Amorim Premier League Leicester

Ruud van Nistelrooy admitiu ter ficado "magoado" com sua saída forçada do Manchester United após uma conversa "de homem para homem" com Ruben Amorim