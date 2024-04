Rúben Amorim no Liverpool? O "anti-Mourinho" que brilha no Sporting e pode ser o substituto de Jurgen Klopp

Técnico do Porto é um dos candidatos para assumir o posto de Klopp, no Liverpool - mas seria ele uma boa opção?

Pense nos torcedores do Sporting agora. Assim que Jürgen Klopp anunciou sua decisão de deixar o cargo de treinador do Liverpool ao final da temporada, eles sabiam o que estava por vir: especulações incessantes sobre o futuro de seu próprio técnico, Rúben Amorim.

É assim que funciona. Sempre que um cargo de destaque na Inglaterra fica disponível, o nome de Amorim é mencionado. Ele já foi ligado a Manchester United, Tottenham e Chelsea. Era absolutamente inevitável, então, que ele fosse apontado como um potencial sucessor de Klopp.

E o irritante para os torcedores do Sporting é que a especulação só intensificou desde que Xabi Alonso expressou sua intenção de ficar no Bayern Leverkusen por mais um ano. O espanhol era considerado o principal alvo do Liverpool, mas agora anunciou que permanecerá em Leverkusen.

Mais artigos abaixo

Amorim ainda está nela, porém, e embora ele provavelmente enfrente uma forte concorrência pela vaga do técnico do Brighton, Roberto De Zerbi, o interesse nos serviços do português é inegável. Consequentemente, os torcedores do Sporting agora estão seriamente preocupados em perder o treinador que inicialmente não queriam...