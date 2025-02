Rúben Amorim enfrenta batalha perdida após desempenho risível do Manchester United na janela de transferências

Red Devils seguem 'ancorados' à parte de baixo da tabela da Premier League - e, pelas recentes contratações, não parece que as coisas vão melhorar

"O Manchester United se tornou medíocre", disse Sir Jim Ratcliffe, presidente da INEOS, ao United We Stand em dezembro. "É para ser um dos melhores clubes do mundo. Precisamos tomar decisões difíceis e impopulares. Caso contrário, nada vai mudar".

Ratcliffe também apontou as janelas de transferências ruins do clube como um dos principais problemas: "Não temos sido bons o bastante. Isso não é aceitável para o Manchester United".

Essas declarações animaram os torcedores antes da janela de janeiro. Rúben Amorim herdou um elenco desorganizado de Erik ten Hag, repleto de astros problemáticos, e precisava de carta branca para reformulá-lo.

Mais artigos abaixo

Mas, surpreendentemente, isso não aconteceu. Amorim fez apenas uma contratação para o time principal: Patrick Dorgu, de 20 anos, vindo do Lecce.

A INEOS falhou com seu treinador - e, agora, as consequências serão graves. O United terá dificuldades para terminar na metade de cima da Premier League e é melhor nem ter muitas esperanças para as copas. Nada será suficiente para consertar esse time em decadência.