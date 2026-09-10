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Rowe BolognaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Rowe: "Eis o que Lookman me disse sobre a Atalanta". A resposta a Fenucci

Atalanta
Bologna
J. Rowe

No Atalanta, é o dia da coletiva de imprensa de apresentação de Jonathan Rowe. A última contratação da janela de verão da Atalanta, como informa a Ansa, responde indiretamente ao diretor executivo do Bologna, Claudio Fenucci, que na semana passada havia citado "problemas de caráter" e "incômodo na pré-temporada".


"Para quem me conhece, em Bolonha sabem qual é a verdade e prefiro não me manifestar sobre as palavras a meu respeito", corta o atacante inglês.


"A negociação para vir a Bérgamo foi bastante longa, mas conseguimos o que queríamos. Eu sabia que Sarri seria importante para o meu crescimento: podemos fazer grandes coisas em Bérgamo, acho que posso ajudar a equipe com as minhas características", explica.

  • Ponta esquerda, camisa 11, o nascido em 2003 inevitavelmente é comparado a Ademola Lookman: "Eu o vi nas férias de verão, e ele só me disse coisas boas sobre a Atalanta, e sobre ele só posso falar bem. Ele tem as qualidades dele, e eu as minhas, somos jogadores e homens diferentes".


    "Sarri é um ótimo treinador e tem muito respeito na Itália. Ele já conquistou muito em termos de títulos", conclui Rowe. "Os objetivos pessoais são um desafio comigo mesmo e eu os guardo para mim, gostaria de contribuir muito em gols e assistências. Vou jogar no sábado à noite contra o Cagliari? Vamos esperar a escalação, mal posso esperar para viver os torcedores e a atmosfera. Eu me expresso em campo, não na sala de imprensa".

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