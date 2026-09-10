No Atalanta, é o dia da coletiva de imprensa de apresentação de Jonathan Rowe. A última contratação da janela de verão da Atalanta, como informa a Ansa, responde indiretamente ao diretor executivo do Bologna, Claudio Fenucci, que na semana passada havia citado "problemas de caráter" e "incômodo na pré-temporada".





"Para quem me conhece, em Bolonha sabem qual é a verdade e prefiro não me manifestar sobre as palavras a meu respeito", corta o atacante inglês.





"A negociação para vir a Bérgamo foi bastante longa, mas conseguimos o que queríamos. Eu sabia que Sarri seria importante para o meu crescimento: podemos fazer grandes coisas em Bérgamo, acho que posso ajudar a equipe com as minhas características", explica.