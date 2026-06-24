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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

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Ronaldinho faz a galera sonhar: “Mal posso esperar para estar em Ravenna”

Ronaldinho
Ravenna
Serie C

O ex-vencedor da Bola de Ouro se pronuncia após o anúncio do clube da Romagna

Ronaldinho, ex-Bola de Ouro nascido em 1980, fala após assinar o contrato que o vinculará ao Ravenna, com a possibilidade de um retorno sensacional aos gramados aos 46 anos na Série C italiana. A seguir, os trechos mais importantes da entrevista concedida à Gazzetta dello Sport.


Logo a pergunta mais importante: por que Ravenna?

“Porque somos muito amigos e, depois de tantos anos, encontrei um projeto maravilhoso, que acredito que fará história. Por isso, foi uma decisão simples, direta e fácil. Surgiu essa oportunidade e estou muito feliz por tê-la aproveitado.”



  • Quando veremos o primeiro jogo com o Ronaldinho em campo? Digamos, em agosto?

    “Não sei, não sei, ainda é cedo para dizer. Com certeza, mal posso esperar para estar em Ravenna, para conhecer bem a cidade e o ambiente. Eu e minha família estamos muito felizes, quero que a magia comece logo.”


    Vamos tentar dar uma visão mais ampla, sobre a vida além do futebol. O que Ronaldinho quer fazer aos 46 anos?

    “É muito bom ter construído amizades ao longo de toda essa trajetória de vida, ao longo de tantos anos. Agora, graças a Deus, estou colhendo um pouco dos frutos dessas belas amizades, de tudo o que fiz no futebol e na música”.


    Será que vamos ver o Ronaldinho em campo aos cinquenta anos?

    “Por que não…”.

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