Ronaldinho faz a galera sonhar: “Mal posso esperar para estar em Ravenna”

Ronaldinho, ex-Bola de Ouro nascido em 1980, fala após assinar o contrato que o vinculará ao Ravenna, com a possibilidade de um retorno sensacional aos gramados aos 46 anos na Série C italiana. A seguir, os trechos mais importantes da entrevista concedida à Gazzetta dello Sport.
Logo a pergunta mais importante: por que Ravenna?
“Porque somos muito amigos e, depois de tantos anos, encontrei um projeto maravilhoso, que acredito que fará história. Por isso, foi uma decisão simples, direta e fácil. Surgiu essa oportunidade e estou muito feliz por tê-la aproveitado.”