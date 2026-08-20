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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Ronaldinho chegou a Ravenna! Hoje, apresentação em grande estilo na praia

Ravenna
Ronaldinho

O ex-Bola de Ouro brasileiro desembarcou na Romagna

Ronaldinho chegou à Romagna. A ex-estrela de Barcelona e Milan aterrissou às 11h50 no aeroporto Ridolfi, em Forlì, em um voo particular vindo de Milão Linate, para depois seguir para Ravenna junto com sua equipe. Para recebê-lo, como se lê no ilrestodelcarlino, havia uma delegação do Ravenna, além de cerca de 30 torcedores presentes no aeroporto, para os quais o brasileiro concedeu algumas selfies e autógrafos.


O momento mais aguardado, porém, está marcado para esta noite em Marina di Ravenna, onde Ronaldinho será apresentado oficialmente como novo jogador da Roma. O evento, programado das 20h30 às 22h, deve reunir entre 5 mil e 6 mil pessoas na praia ao lado da Diga Foranea Sud.


O ex-Bola de Ouro também permanecerá na Romagna amanhã, quando será convidado do Space de Riccione.


  • Lembramos que, em 23 de junho, o Ravenna anunciou: "Ronaldinho assina com o Ravenna. Ronaldinho passa a fazer parte do Ravenna FC by Cipriani como jogador, naquela que representa uma das contratações mais significativas da história do clube e um momento destinado a projetar Ravenna no centro das atenções do futebol mundial. Mais do que uma operação simbólica, Ronaldinho estabeleceu um objetivo preciso: marcar seu último gol como profissional com a camisa do Ravenna, acrescentando um capítulo profundamente pessoal a uma das carreiras mais celebradas da história do futebol. Sua chegada lança uma mensagem clara: o Ravenna está construindo um projeto sério e a cultura do futebol italiano tem um novo ponto de referência. Abre-se, assim, o capítulo mais fascinante da história deste clube que ainda está apenas no começo".




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