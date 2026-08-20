Ronaldinho chegou à Romagna. A ex-estrela de Barcelona e Milan aterrissou às 11h50 no aeroporto Ridolfi, em Forlì, em um voo particular vindo de Milão Linate, para depois seguir para Ravenna junto com sua equipe. Para recebê-lo, como se lê no ilrestodelcarlino, havia uma delegação do Ravenna, além de cerca de 30 torcedores presentes no aeroporto, para os quais o brasileiro concedeu algumas selfies e autógrafos.





O momento mais aguardado, porém, está marcado para esta noite em Marina di Ravenna, onde Ronaldinho será apresentado oficialmente como novo jogador da Roma. O evento, programado das 20h30 às 22h, deve reunir entre 5 mil e 6 mil pessoas na praia ao lado da Diga Foranea Sud.





O ex-Bola de Ouro também permanecerá na Romagna amanhã, quando será convidado do Space de Riccione.



