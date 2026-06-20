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Ronaldinho assina contrato com clube da terceira divisão - e pode até voltar a jogar aos 46 anos -, conforme anúncio surpreendente divulgado
Retorno surpreendente ao futebol italiano
Ronaldinho assinou contrato com o Ravenna, clube da Série C, em uma das transferências mais inesperadas da história recente do futebol. Segundo a Gazzetta, o ex-vencedor da Bola de Ouro deve ser apresentado oficialmente em um evento especial em Miami, no dia 23 de junho.
O acordo marca o retorno à Itália da lenda brasileira, que já passou duas temporadas e meia pelo AC Milan. Desde sua última partida profissional pelo Fluminense, em 2015, Ronaldinho tem atuado principalmente em jogos amistosos e eventos com lendas do futebol. Agora, ele volta ao ambiente de um clube sob o comando do técnico Andrea Mandorlini, enquanto o Ravenna se prepara para a temporada 2026-27.
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Mensagens contraditórias sobre o papel do jogador
Logo surgiram dúvidas sobre se a participação de Ronaldinho iria além de atividades promocionais. O vice-presidente do Ravenna, Ariedo Braida, sugeriu inicialmente que o brasileiro não entraria em campo nas partidas da Série C.
Ele disse: “Ronaldinho participará de um evento de marketing conosco, mas não jogará pelo Ravenna na Série C na próxima temporada. Além disso, como ele tem 46 anos, eu gostaria que ele ainda pudesse jogar.”
No entanto, Braida posteriormente deixou em aberto a possibilidade de uma eventual participação. Em entrevista à ANSA, ele disse: “Ronaldinho é um campeão atemporal. Ele assinou com o Ravenna e, para um clube como o nosso, é uma conquista extraordinária. Nos próximos dias, haverá um evento para apresentar essa figura extraordinária. Será que ele vai jogar? Veremos, mas não está descartado. Como já disse, ele é um campeão atemporal.”
'Novas cores, o mesmo sorriso'
Apesar da incerteza quanto ao seu tempo de jogo, o próprio Ronaldinho demonstrou enorme entusiasmo em se juntar ao projeto do Ravenna. O lendário meia, que conquistou a Liga dos Campeões com o Barcelona e a Copa do Mundo de 2002 com o Brasil, parece ansioso para levar sua filosofia característica do “Joga Bonito” aos torcedores do clube.
“Novas cores, o mesmo sorriso”, disse Ronaldinho. “Mal posso esperar para poder dançar com a bola novamente e escrever uma nova história junto com Ignazio e toda a família Cipriani. O futebol sempre foi uma fonte de alegria para mim, e quero levar esse mesmo espírito para Ravenna.”
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À espera de uma decisão final
Ronaldinho será apresentado oficialmente em Miami no dia 23 de junho, quando poderão surgir mais detalhes sobre sua função no clube. Por enquanto, ainda há incerteza se o brasileiro realmente entrará em campo em uma partida oficial. Mesmo que ele nunca entre em campo, sua presença deve se tornar um elemento central dos planos do Ravenna, já que o clube busca aumentar sua visibilidade antes do início da nova temporada.