Logo surgiram dúvidas sobre se a participação de Ronaldinho iria além de atividades promocionais. O vice-presidente do Ravenna, Ariedo Braida, sugeriu inicialmente que o brasileiro não entraria em campo nas partidas da Série C.

Ele disse: “Ronaldinho participará de um evento de marketing conosco, mas não jogará pelo Ravenna na Série C na próxima temporada. Além disso, como ele tem 46 anos, eu gostaria que ele ainda pudesse jogar.”

No entanto, Braida posteriormente deixou em aberto a possibilidade de uma eventual participação. Em entrevista à ANSA, ele disse: “Ronaldinho é um campeão atemporal. Ele assinou com o Ravenna e, para um clube como o nosso, é uma conquista extraordinária. Nos próximos dias, haverá um evento para apresentar essa figura extraordinária. Será que ele vai jogar? Veremos, mas não está descartado. Como já disse, ele é um campeão atemporal.”