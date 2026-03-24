Romano: “Sancho sai de graça, o Manchester United é claro. A verdade sobre Juventus, Roma e Napoli”

"Em 2024, surgiu a possibilidade de uma transferência para a Juventus, antes da sua chegada ao Chelsea; essa possibilidade se repetiu em 2025, quando foram os bianconeri que desistiram da negociação devido a dúvidas sobre aspectos de caráter. Em vez disso, foi Sancho quem não se mostrou aberto à Roma, que havia feito avaliações, enquanto o Napoli pensou nisso no final de maio de 2025. Neste momento, o time que se movimentou foi o Borussia Dortmund, onde Jadon já atuou em duas ocasiões, mas é necessária uma redução no salário”, conclui.