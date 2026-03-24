Jadon Sancho, atualmente emprestado ao Aston Villa, está pronto para mudar de time novamente. No entanto, não será no Manchester United, detentor de seus direitos, que o ponta inglês dará continuidade à sua carreira, garante Fabrizio Romano. No último vídeo publicado em seu canal no YouTube, o especialista em transferências também conta alguns bastidores sobre as especulações passadas envolvendo times italianos como Juventus, Roma e Napoli.
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Romano: “Sancho sai de graça, o Manchester United é claro. A verdade sobre Juventus, Roma e Napoli”
NÃO HÁ MAIS UNITED
"O Manchester United já comunicou a Sancho que não vai exercer a opção prevista no contrato. O jogador fica disponível a custo zero e pode decidir por conta própria para onde ir", explica Romano.
JUVENTUS, ROMA E NÁPOLES
"Em 2024, surgiu a possibilidade de uma transferência para a Juventus, antes da sua chegada ao Chelsea; essa possibilidade se repetiu em 2025, quando foram os bianconeri que desistiram da negociação devido a dúvidas sobre aspectos de caráter. Em vez disso, foi Sancho quem não se mostrou aberto à Roma, que havia feito avaliações, enquanto o Napoli pensou nisso no final de maio de 2025. Neste momento, o time que se movimentou foi o Borussia Dortmund, onde Jadon já atuou em duas ocasiões, mas é necessária uma redução no salário”, conclui.