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Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Romano: “Sancho sai de graça, o Manchester United é claro. A verdade sobre Juventus, Roma e Napoli”

J. Sancho
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O ex-jogador do Borussia Dortmund continua no mercado

Jadon Sancho, atualmente emprestado ao Aston Villa, está pronto para mudar de time novamente. No entanto, não será no Manchester United, detentor de seus direitos, que o ponta inglês dará continuidade à sua carreira, garante Fabrizio Romano. No último vídeo publicado em seu canal no YouTube, o especialista em transferências também conta alguns bastidores sobre as especulações passadas envolvendo times italianos como Juventus, Roma e Napoli.

  • NÃO HÁ MAIS UNITED

    "O Manchester United já comunicou a Sancho que não vai exercer a opção prevista no contrato. O jogador fica disponível a custo zero e pode decidir por conta própria para onde ir", explica Romano.

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  • JUVENTUS, ROMA E NÁPOLES

    "Em 2024, surgiu a possibilidade de uma transferência para a Juventus, antes da sua chegada ao Chelsea; essa possibilidade se repetiu em 2025, quando foram os bianconeri que desistiram da negociação devido a dúvidas sobre aspectos de caráter. Em vez disso, foi Sancho quem não se mostrou aberto à Roma, que havia feito avaliações, enquanto o Napoli pensou nisso no final de maio de 2025. Neste momento, o time que se movimentou foi o Borussia Dortmund, onde Jadon já atuou em duas ocasiões, mas é necessária uma redução no salário”, conclui.