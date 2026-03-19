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Istvan KovacsGetty Images

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Roma x Bologna: o árbitro Kovacs marca dois pênaltis e o VAR confirma; a reconstituição

Os lances polêmicos de Roma x Bologna

Partida agitada no Estádio Olímpico entre Roma e Bologna. Na partida válida pela volta das oitavas de final da Liga Europa, de fato, ocorreram dois lances que o árbitro Istvan Kovacs considerou faltas passíveis de pênalti. O primeiro por falta de El Shaarawy em Zortea e o segundo pelo contato entre Freuler e Robino Vaz. Veja a análise do Calciomercato.com



Roma x Bologna, oitavas de final da Liga Europa

Árbitro: Kovacs 

Assistentes: Marica e Tunyogi

Quarto árbitro: Kovacs

VAR: Martins 

AVAR: Van Driessche

  • O PÊNALTI PARA O BOLOGNA

    45' - Bernardeschi lança um passe em profundidade para Zortea, que antecipa El Shaarawy; este o toca sem muita força, mas Kovacs marca pênalti. A decisão é confirmada pelo VAR.


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  • O PÊNALTI PARA A ROMA

    67' - Robinio Vaz entra na área e é empurrado por Freuler. Também nesta situação, Kovacs não tem dúvidas: é pênalti. Decisão confirmada pelo VAR após uma revisão.


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