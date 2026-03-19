Roma x Bologna: o árbitro Kovacs marca dois pênaltis e o VAR confirma; a reconstituição

Partida agitada no Estádio Olímpico entre Roma e Bologna. Na partida válida pela volta das oitavas de final da Liga Europa, de fato, ocorreram dois lances que o árbitro Istvan Kovacs considerou faltas passíveis de pênalti. O primeiro por falta de El Shaarawy em Zortea e o segundo pelo contato entre Freuler e Robino Vaz. Veja a análise do Calciomercato.com









Roma x Bologna, oitavas de final da Liga Europa

Árbitro: Kovacs

Assistentes: Marica e Tunyogi

Quarto árbitro: Kovacs

VAR: Martins

AVAR: Van Driessche