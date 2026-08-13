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CM Grafica Roma Porto Rodrigo Mora 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Roma, tensão e reunião de emergência em Trigoria: Mora se complica

Roma
Mercado da bola
Porto
R. Mora

Fica mais complicada a pista pelo português que agrada a Gasperini

Dia de forte tensão em Trigoria, onde a Roma se viu obrigada a lidar com uma série de obstáculos que correm o risco de complicar o mercado da Roma. Como informa o Corriere dello Sport, Gasperini, D’Amico e o novo diretor-executivo Galantic fizeram um balanço da situação em uma reunião de urgência, com Rodrigo Mora no centro das preocupações.


O Porto, de fato, endureceu suas exigências sobre a opção de compra do talento nascido em 2006. A Roma pensava ter encontrado um acordo por um empréstimo oneroso de 7-8 milhões e uma opção de compra superior a 40 milhões, para assim chegar aos 50 pedidos pelos portugueses. De Porto, porém, chegou uma nova condição: o Porto quer ter a garantia de receber o valor daqui a um ano e também manter um percentual sobre uma futura revenda.


  • O NÓ

    O principal entrave, portanto, diz respeito ao formato da opção de compra. Villas-Boas pressiona por uma obrigação vinculada a condições facilmente verificáveis, como número de jogos ou resultados da equipe, enquanto a Roma gostaria de manter a liberdade de decidir no verão de 2027 se comprará em definitivo o jogador de 19 anos.


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