Roma, tensão e reunião de emergência em Trigoria: Mora se complica

Dia de forte tensão em Trigoria, onde a Roma se viu obrigada a lidar com uma série de obstáculos que correm o risco de complicar o mercado da Roma. Como informa o Corriere dello Sport, Gasperini, D’Amico e o novo diretor-executivo Galantic fizeram um balanço da situação em uma reunião de urgência, com Rodrigo Mora no centro das preocupações.





O Porto, de fato, endureceu suas exigências sobre a opção de compra do talento nascido em 2006. A Roma pensava ter encontrado um acordo por um empréstimo oneroso de 7-8 milhões e uma opção de compra superior a 40 milhões, para assim chegar aos 50 pedidos pelos portugueses. De Porto, porém, chegou uma nova condição: o Porto quer ter a garantia de receber o valor daqui a um ano e também manter um percentual sobre uma futura revenda.



