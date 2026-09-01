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Gianluca Minchiotti

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Roma, reta final no mercado: Gittens é o último presente para Gasperini

Roma
Mercado da bola
J. Gittens

Mais difíceis são as negociações por Leweling e Luiz Henrique

Tudo no apagar das luzes para a Roma, que prepara a investida final no mercado. O diretor esportivo Tony D’Amico trabalha em três pistas para reforçar o ataque: Jamie Leweling, Luiz Henrique e Jamie Gittens.


O nome no topo da lista, segundo a Gazzetta dello Sport, segue sendo Leweling. O alemão do Stuttgart agrada a Gian Piero Gasperini pela sua versatilidade, já que pode atuar tanto como atacante quanto como ala. A Roma subiu a oferta para 35 milhões de euros (30+5), em definitivo, mas nas últimas horas Everton e Liverpool entraram na disputa, levando o jogador a ganhar tempo e, segundo a Sky Sport, a se inclinar por dizer não à Roma.


Também é complicada a pista Luiz Henrique: a Roma tem um acordo com o brasileiro do Zenit, mas o prazo curto para concluir a documentação com a Rússia representa um obstáculo. Além disso, a pressão do Botafogo pelo jogador segue forte.


  • Surge Gittens

    A possível carta-surpresa é, segundo a Gazzetta dello Sport, Jamie Gittens, do Chelsea, por quem a Roma aguarda o eventual sinal verde para um empréstimo. Uma operação de última hora que poderia até mesmo se somar à principal.


    Com Soulé destinado a ficar, a hipótese mais provável é que a Roma receba apenas um reforço. Gasperini, porém, não esconde a esperança: "O tempo que resta é pouco. Se chegar alguém, melhor, mas se ficarmos assim vamos brigar do mesmo jeito". No capítulo das saídas, por fim, o técnico desmente os rumores de uma possível ida de Koné para o Chelsea: "Não me consta de forma alguma".


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