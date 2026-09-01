Tudo no apagar das luzes para a Roma, que prepara a investida final no mercado. O diretor esportivo Tony D’Amico trabalha em três pistas para reforçar o ataque: Jamie Leweling, Luiz Henrique e Jamie Gittens.





O nome no topo da lista, segundo a Gazzetta dello Sport, segue sendo Leweling. O alemão do Stuttgart agrada a Gian Piero Gasperini pela sua versatilidade, já que pode atuar tanto como atacante quanto como ala. A Roma subiu a oferta para 35 milhões de euros (30+5), em definitivo, mas nas últimas horas Everton e Liverpool entraram na disputa, levando o jogador a ganhar tempo e, segundo a Sky Sport, a se inclinar por dizer não à Roma.





Também é complicada a pista Luiz Henrique: a Roma tem um acordo com o brasileiro do Zenit, mas o prazo curto para concluir a documentação com a Rússia representa um obstáculo. Além disso, a pressão do Botafogo pelo jogador segue forte.



