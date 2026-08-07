Como se lê no site oficial da Roma, "a Roma comunica que chegou a um acordo com o Rayo Vallecano para a cessão de Marash Kumbulla. A operação é concluída na fórmula de empréstimo com opção de compra".
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Roma, oficial: Kumbulla é transferido para o Rayo Vallecano, o formato do acordo
A nota prossegue: "O defensor somou 68 jogos pela Roma, marcando 4 gols e participando também da conquista da Conference League em 2022.
Boa sorte no futuro, Marash!".
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