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Kumbulla espanyol 2025GettyImages
Gianluca Minchiotti

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Roma, oficial: Kumbulla é transferido para o Rayo Vallecano, o formato do acordo

AS Roma
Mercado da bola
M. Kumbulla

O defensor conquistou com a Roma a Conference League de 2022

Como se lê no site oficial da Roma, "a Roma comunica que chegou a um acordo com o Rayo Vallecano para a cessão de Marash Kumbulla. A operação é concluída na fórmula de empréstimo com opção de compra".

  • A nota prossegue: "O defensor somou 68 jogos pela Roma, marcando 4 gols e participando também da conquista da Conference League em 2022.


    Boa sorte no futuro, Marash!".

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