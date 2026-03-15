Roma: Gasperini furioso com o cartão vermelho a Wesley; joga os papéis do assistente

Já advertido, Wesley foi protagonista de uma entrada ingênua, mas dentro das regras. Aos 65 minutos, com Douvikas tendo acabado de empatar o gol de pênalti de Malen no primeiro tempo, Diao ganha o rebote contra Rensch e avança em profundidade, com Wesley sendo obrigado a derrubá-lo. O contato não é violento, mas ocorre em dois pontos: na perna e na camisa, e Massa não tem outra escolha a não ser mostrar o cartão amarelo para Spa. O problema é que é o segundo, e Wesley é expulso.