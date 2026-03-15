A Roma, com o placar momentaneamente em 1 a 1 no superconfronto pela vaga na Liga dos Campeões contra o Como, ficou com 10 jogadores no segundo tempo devido à expulsão de Wesley Franca por receber dois cartões amarelos. O brasileiro, que já havia recebido um cartão amarelo, impediu o contra-ataque de Diao, levando o árbitro Massa a mostrar o cartão, o que provocou uma reação furiosa de Gian Piero Gasperini no banco de reservas.
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Roma: Gasperini furioso com o cartão vermelho a Wesley; joga os papéis do assistente
O QUE ACONTECEU
Já advertido, Wesley foi protagonista de uma entrada ingênua, mas dentro das regras. Aos 65 minutos, com Douvikas tendo acabado de empatar o gol de pênalti de Malen no primeiro tempo, Diao ganha o rebote contra Rensch e avança em profundidade, com Wesley sendo obrigado a derrubá-lo. O contato não é violento, mas ocorre em dois pontos: na perna e na camisa, e Massa não tem outra escolha a não ser mostrar o cartão amarelo para Spa. O problema é que é o segundo, e Wesley é expulso.
GASPERINI ARROJA A PASTAS DO SEU ASSISTENTE
Gasperini, que nesse momento estava prestes a colocar Venturino em campo, vira-se para o banco visivelmente irritado e, gesticulando, faz voar a pasta do seu assistente, cheia de folhas que, provavelmente, continham as instruções para as jogadas de bola parada que deveria mostrar ao ex-jogador do Genoa, pronto para entrar em campo.
INDIGNAÇÃO TAMBÉM PELA ESTRATÉGIA CARÍSSIMA
A raiva de Gasperini, conforme relatado pela DAZN, deve-se não apenas à expulsão, mas sobretudo ao momento em que ela ocorreu, pois, naquele instante, com a entrada de Venturino, ele estava prestes a reorganizar a equipe, que já demonstrava dificuldades. A substituição de Venturino, de fato, foi então suspensa e alterada, com o ex-jogador do Genoa que, no final, voltou a sentar-se no banco e não entrou mais em campo.