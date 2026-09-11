Roma: como está Koné? Não há lesão, e ele será avaliado dia após dia

Para Koné, a notícia da manhã é que não há lesões e que o francês será avaliado dia após dia, como informa a Sky: também neste caso, não há preocupação e, de fato, não estão previstos exames. Ele segue com fortes dúvidas para o jogo contra o Torino, e certamente não serão corridos riscos, com foco em sua recuperação para o grande duelo com a Inter, marcado para sábado, dia 19, no Olímpico. Contra o Torino, no meio-campo, Pisilli aparece como favorito sobre De Roon, com Cristante confirmado; pela esquerda, Wesley, enquanto pela direita Lulli está à frente de Molina, segundo o Sos Fanta.