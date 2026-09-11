O incômodo no joelho sentido na Champions League por Manu Koné e as cãibras de Paulo Dybala: são essas as duas situações que Gian Piero Gasperini precisa avaliar na Roma, um dia depois do empate com o Fenerbahce e a três dias da visita ao Torino, partida marcada para segunda-feira, às 18h30. Em torno do camisa 21 argentino não há preocupação, ele deve ficar normalmente à disposição e depois caberá ao treinador decidir como administrá-lo. Ele, Mora e Soulé disputam mais uma vez duas vagas.
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Roma: como está Koné? Não há lesão, e ele será avaliado dia após dia
Como está Koné
Para Koné, a notícia da manhã é que não há lesões e que o francês será avaliado dia após dia, como informa a Sky: também neste caso, não há preocupação e, de fato, não estão previstos exames. Ele segue com fortes dúvidas para o jogo contra o Torino, e certamente não serão corridos riscos, com foco em sua recuperação para o grande duelo com a Inter, marcado para sábado, dia 19, no Olímpico. Contra o Torino, no meio-campo, Pisilli aparece como favorito sobre De Roon, com Cristante confirmado; pela esquerda, Wesley, enquanto pela direita Lulli está à frente de Molina, segundo o Sos Fanta.
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