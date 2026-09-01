A Roma fica sem ponta esquerda. A situação envolvendo Jamie Leweling, principal alvo para reforçar o setor ofensivo de Gian Piero Gasperini, mudou rapidamente nas últimas horas: depois das reticências iniciais do jogador, que pretendia permanecer no Stuttgart, a Roma ofereceu 30 milhões de euros mais bônus, valor aceito pelos alemães, mas não conseguiu destravar o negócio.





VOO CANCELADO - Apesar de parecer quase tudo certo, a pouquíssimas horas do fim da janela de transferências a negociação foi definitivamente encerrada: o plano de voo com destino a Ciampino, que se presumia que seria usado para levar o ponta do Stuttgart à capital, foi cancelado.





O NÃO DO JOGADOR - O Stuttgart havia aceitado na noite de ontem uma oferta de 30 milhões de euros mais 4 de bônus. O acordo com os agentes já havia sido alcançado e os documentos estavam prontos, mas as hesitações do jogador e os prazos fizeram a diferença: Leweling quer permanecer no Stuttgart e também teria recusado uma oferta do Everton (clube que também pertence à família Friedkin). Os ingleses teriam oferecido cerca de 43 milhões de euros, bônus incluídos.





NADA DE GITTENS - Segundo o que foi informado por Fabrizio Romano, Bynoe-Gittens sempre foi inegociável por empréstimo para o Chelsea. O negócio, portanto, caiu: ele não vestirá a camisa da Roma na próxima temporada.



