Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Roma, chegada de Leweling e Gittens melam: Gasperini fica sem ponta esquerda

AS Roma

Nenhum reforço para o técnico da Roma, que desde o início da janela de transferências pedia em alto e bom som uma contratação para o ataque.

A Roma fica sem ponta esquerda. A situação envolvendo Jamie Leweling, principal alvo para reforçar o setor ofensivo de Gian Piero Gasperini, mudou rapidamente nas últimas horas: depois das reticências iniciais do jogador, que pretendia permanecer no Stuttgart, a Roma ofereceu 30 milhões de euros mais bônus, valor aceito pelos alemães, mas não conseguiu destravar o negócio.


VOO CANCELADO - Apesar de parecer quase tudo certo, a pouquíssimas horas do fim da janela de transferências a negociação foi definitivamente encerrada: o plano de voo com destino a Ciampino, que se presumia que seria usado para levar o ponta do Stuttgart à capital, foi cancelado.


O NÃO DO JOGADOR - O Stuttgart havia aceitado na noite de ontem uma oferta de 30 milhões de euros mais 4 de bônus. O acordo com os agentes já havia sido alcançado e os documentos estavam prontos, mas as hesitações do jogador e os prazos fizeram a diferença: Leweling quer permanecer no Stuttgart e também teria recusado uma oferta do Everton (clube que também pertence à família Friedkin). Os ingleses teriam oferecido cerca de 43 milhões de euros, bônus incluídos.


NADA DE GITTENS - Segundo o que foi informado por Fabrizio Romano, Bynoe-Gittens sempre foi inegociável por empréstimo para o Chelsea. O negócio, portanto, caiu: ele não vestirá a camisa da Roma na próxima temporada.