Um dia especial para a Roma e para a cidade. A Assembleia Municipal, às 13h55 de hoje, aprovou definitivamente o PFTE (Projeto de Viabilidade Técnico-Econômica) relativo ao novo estádio da Roma em Pietralata, reconhecendo novamente sua utilidadepública. Com essa votação, ficou de fato confirmado que o clube incorporou e respeitou as orientações e prescrições formuladas pelos órgãos municipais após a primeira aprovação do interesse público sobre o projeto preliminar.
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Roma, aprovado o novo estádio: qual será o próximo passo e quando ele ocorrerá
O PRÓXIMO PASSO
Agora se inicia a segunda fase do processo administrativo, que levará à Conferência de Serviços decisória. Essa etapa deverá conduzir, seguindo o procedimento da comissão, até o verão, às autorizações finais necessárias para a abertura do canteiro de obras e o subsequente início das obras. A Conferência — que, a partir do momento de sua ativação, pode durar cerca de quatro meses — contará com a análise do projeto do estádio por todas as entidades envolvidas. Além da Prefeitura, participarão também a Região, a Superintendência e as empresas que possam ser afetadas pelas obras, como Acea, Italgas e Trenitalia. O objetivo é dar início às obras com o lançamento da primeira pedra no próximo ano, por ocasião do centenário da Roma, com a esperança de que, no futuro, o estádio de Pietralata possa ser incluído entre os candidatos a sediar alguns jogos da Euro 2032.
O PROJETO
O novo estádio foi projetado para acomodar 60.605 espectadores e contará com uma arquibancada lateral com cerca de 23.000 lugares, destinada a se tornar uma das maiores e mais imponentes da Europa. Do ponto de vista estético, a estrutura inspira-se na tradição arquitetônica da Roma Antiga, incorporando também elementos simbólicos da história do clube, como a inscrição “Roma 1927” e o emblema do clube nas fachadas. Dentro da área, serão criados também diversos espaços abertos à cidade: um museu de cerca de 1.600 metros quadrados, uma loja para torcedores de 1.800 metros quadrados, cerca de trinta lojas e mais de 21.000 metros quadrados dedicados à hospitalidade e a eventos de congressos (MICE).
GUALTIERI
O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, falou após a assembleia desta tarde: “É um dia histórico não só para os torcedores, mas para todos os romanos. Mal podemos esperar para ver o projeto do estádio da Roma concretizado. Roma terá uma instalação moderna e integrada ao tecido urbano, capaz de proporcionar novos espaços verdes à cidade. O estádio será magnífico, pronto para ganhar vida com a paixão dos torcedores da Roma e com a Euro 2032”, acrescentou Gualtieri, que destacou que “15 hectares de espaços públicos cobertos serão devolvidos à cidade. Agradeço à Roma, ao presidente Friedkin, pelo investimento significativo que traz à nossa cidade uma nova infraestrutura esportiva sem onerar as finanças públicas. Os custos de gestão e manutenção serão todos por conta da AS Roma”. Em sua intervenção, Gualtieri disse ainda que “os ex-presidentes Franco Sensi e Dino Viola ficariam felizes com essa conquista”.