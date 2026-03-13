Roma, aprovado o novo estádio: qual será o próximo passo e quando ele ocorrerá

Agora se inicia a segunda fase do processo administrativo, que levará à Conferência de Serviços decisória. Essa etapa deverá conduzir, seguindo o procedimento da comissão, até o verão, às autorizações finais necessárias para a abertura do canteiro de obras e o subsequente início das obras. A Conferência — que, a partir do momento de sua ativação, pode durar cerca de quatro meses — contará com a análise do projeto do estádio por todas as entidades envolvidas. Além da Prefeitura, participarão também a Região, a Superintendência e as empresas que possam ser afetadas pelas obras, como Acea, Italgas e Trenitalia. O objetivo é dar início às obras com o lançamento da primeira pedra no próximo ano, por ocasião do centenário da Roma, com a esperança de que, no futuro, o estádio de Pietralata possa ser incluído entre os candidatos a sediar alguns jogos da Euro 2032.