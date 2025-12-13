+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Rodrygo e mais sete: a lista de compras para o Liverpool caso Mohamed Salah deixe o clube

Não parece haver mais caminho de volta para Mohamed Salah no Liverpool depois do desabafo público do atacante contra o clube e o técnico Arne Slot. Diante desse cenário, os Reds já começam a se preparar para uma possível venda de alto valor, ainda mais com a Liga Saudita deixando claro que está disposta a fazer de tudo para levar o Rei Egípcio para o Oriente Médio. Com isso, o atual campeão da Premier League precisa virar a chave e começar a pensar no futuro.

Depois de acusar o clube de tê-lo “jogado aos leões” e admitir que sua relação com Arne Slot praticamente não existe mais, a trajetória vitoriosa de Mohamed Salah no Liverpool parece caminhar para um fim melancólico. Ainda não está claro se a saída acontecerá já em janeiro ou apenas no meio do ano, mas o cenário indica que os Reds precisam acelerar seu plano de sucessão.

Após a declaração explosiva do atacante de 33 anos, surgiram informações de que o Liverpool não pretende fazer uma grande despedida em Anfield antes da viagem de Salah para a Copa Africana de Nações. A ideia do clube seria evitar transformar a saída em um evento público, preservando sua força nas negociações. Slot, inclusive, utilizou o egípcio contra o Brighton, no sábado, após lesão de Joe Gomez, o que pode marcado sua última partida pelo clube.

Embora internamente o Liverpool ainda relute em vender, a Liga Saudita voltou a deixar claro que está disposta a investir pesado para levar o “Rei Egípcio” ao Oriente Médio. Com a situação cada vez mais insustentável, o clube já começa a olhar para o futuro e pensar em quem pode ocupar esse espaço. Um dos nomes avaliados é Antoine Semenyo, do Bournemouth, embora a concorrência de Manchester City e Tottenham complique o negócio e a queda recente de rendimento pese na análise.

Se essa opção não avançar, outras alternativas estão na mesa. A GOAL analisa abaixo os possíveis caminhos do Liverpool para substituir um de seus maiores ídolos da era moderna.

    Johan Bakayoko (RB Leipzig)

    Um nome que corre por fora nessa disputa. Bakayoko passou a ser ligado ao Liverpool ainda nos tempos de PSV, a ponto de dizer, em janeiro de 2025, que poderia “definitivamente se juntar” aos Reds depois de marcar um gol contra o clube na Champions League. Desde então, porém, o assunto esfriou.

    O belga se transferiu para o RB Leipzig no último verão, em um movimento típico de “passo intermediário” na carreira. Começou bem, mas perdeu espaço com o tempo e hoje é mais opção no banco. Mesmo assim, o Liverpool pode seguir monitorando o jogador, que surgiria como uma alternativa mais barata e de curto prazo caso Salah saia já em janeiro.

    Bradley Barcola (PSG)

    Na última temporada, Barcola era visto como “o outro ponta” do PSG, com Kvaratskhelia e Désiré Doué roubando a cena na campanha histórica do título europeu. Esse status fez seu nome aparecer com força no radar do Liverpool na última janela — e os rumores voltaram agora, com o futuro de Salah em aberto.

    O cenário, porém, mudou. As lesões de Doué abriram espaço para Barcola recuperar a titularidade, e com a janela de janeiro se aproximando, uma saída imediata parece improvável. Ainda assim, os Reds podem estar preparando terreno para uma investida no meio do ano, que não sairia por menos de 100 milhões de euros (R$ 634 milhões).

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Boa parte da queda de espaço de Bakayoko passa pela ascensão meteórica de Diomande. Aos 19 anos, o marfinense virou uma das grandes surpresas da temporada no Leipzig. Contratado por apenas 20 milhões euros (R$ 126,8 milhões) junto ao Leganés, ele já parece pronto para render um lucro enorme ao clube alemão.

    A mudança de posição feita pelo técnico Ole Werner — da esquerda para a direita — foi decisiva. Desde outubro, Diomande soma nove participações em gols nos últimos sete jogos, incluindo um hat-trick contra o Frankfurt. Rápido, habilidoso e com faro de gol, ele tem perfil para ser um sucessor de longo prazo de Salah, embora o Leipzig não facilite sua saída.

    Dango Ouattara (Brentford)

    Um dos nomes mais subestimados da Premier League até aqui. Ouattara tem sido peça-chave do Brentford após chegar por 42,5 milhões libras (R$ 308 milhões). Mesmo tendo perdido os dois primeiros jogos por lesão, já soma sete gols e assistências na temporada.

    Versátil, intenso e com apenas 23 anos, ele oferece algo que pesa a favor: já está adaptado ao futebol inglês. Em vez de buscar outra grande estrela, o Liverpool pode enxergar em Ouattara um investimento mais racional — alguém capaz de crescer em Anfield, assim como o próprio Salah fez no passado.

    Christian Pulisic (Milan)

    Há anos o nome de Pulisic aparece ligado ao Liverpool, desde seus tempos de Borussia Dortmund, ainda sob o comando de Jürgen Klopp. A chance nunca se concretizou, mas o momento atual pode ser diferente.

    Depois de conviver com lesões no Chelsea, o americano reencontrou seu melhor futebol no Milan. Nesta temporada, divide a artilharia da Série A italiana com Lautaro Martínez, com sete gols, além de 11 participações diretas em gols em 12 jogos no total. Atuando mais por dentro, Pulisic virou um atacante mais completo — exatamente o tipo de jogador que o Liverpool pode buscar agora.

    Rodrygo (Real Madrid)

    A opção mais “galáctica” da lista. Desde a chegada de Xabi Alonso ao Real Madrid, Rodrygo passou a ter menos espaço e soma menos de 400 minutos em LaLiga. Isso bastou para reacender rumores ligando o brasileiro a Anfield.

    O problema é o preço. Com contrato longo, uma negociação só avançaria por algo acima de 100 milhões de euros (R$ 634 milhões). Além disso, Rodrygo já deixou claro que quer permanecer em Madrid e pode preferir esperar por um novo técnico antes de tomar qualquer decisão.

    Nico Williams (Athletic Club)

    Um alvo de alto nível e relativamente acessível dentro do mercado europeu. Nico deve, enfim, dar o próximo passo na carreira, e o Liverpool pode se antecipar nessa corrida.

    O espanhol tem velocidade, intensidade e margem de evolução, mas atua majoritariamente pela esquerda — o que exigiria ajustes. A concorrência também é pesada: Barcelona, Arsenal e Bayern de Munique monitoram de perto o jogador, cuja cláusula gira em torno de 90 milhões de euros (R$ 570,6 milhões).

    ...ou a opção curva?

    E se o Liverpool não precisar gastar nada? Essa é uma pergunta real. Dentro do clube, Rio Ngumoha surge como uma joia de potencial raro. Aos 17 anos, ele já é tratado como um talento geracional.

    Relatos indicam que o clube evitou certas contratações justamente para não travar seu caminho ao time principal. A saída de Salah abriria esse espaço de vez. Além disso, com investimentos pesados já feitos em nomes como Alexander Isak e Florian Wirtz, a responsabilidade ofensiva tende a ser mais distribuída — o que pode tornar a aposta em Ngumoha ainda mais viável.

