Rodrygo e mais sete: a lista de compras para o Liverpool caso Mohamed Salah deixe o clube

Depois de acusar o clube de tê-lo “jogado aos leões” e admitir que sua relação com Arne Slot praticamente não existe mais, a trajetória vitoriosa de Mohamed Salah no Liverpool parece caminhar para um fim melancólico. Ainda não está claro se a saída acontecerá já em janeiro ou apenas no meio do ano, mas o cenário indica que os Reds precisam acelerar seu plano de sucessão.

Após a declaração explosiva do atacante de 33 anos, surgiram informações de que o Liverpool não pretende fazer uma grande despedida em Anfield antes da viagem de Salah para a Copa Africana de Nações. A ideia do clube seria evitar transformar a saída em um evento público, preservando sua força nas negociações. Slot, inclusive, utilizou o egípcio contra o Brighton, no sábado, após lesão de Joe Gomez, o que pode marcado sua última partida pelo clube.

Embora internamente o Liverpool ainda relute em vender, a Liga Saudita voltou a deixar claro que está disposta a investir pesado para levar o “Rei Egípcio” ao Oriente Médio. Com a situação cada vez mais insustentável, o clube já começa a olhar para o futuro e pensar em quem pode ocupar esse espaço. Um dos nomes avaliados é Antoine Semenyo, do Bournemouth, embora a concorrência de Manchester City e Tottenham complique o negócio e a queda recente de rendimento pese na análise.

Se essa opção não avançar, outras alternativas estão na mesa. A GOAL analisa abaixo os possíveis caminhos do Liverpool para substituir um de seus maiores ídolos da era moderna.