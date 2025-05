Rodrygo, Douglas Luiz, Gabriel Jesus e os jogadores brasileiros que precisam de um novo time na Europa

Seja por falta de espaço ou pela busca de protagonismo, a mudança parece inevitável

A temporada europeia está chegando ao fim, e com ela se intensificam as movimentações no mercado de transferências. Entre os nomes mais comentados estão vários brasileiros que, por diferentes razões, precisam de novos desafios. Seja por falta de espaço ou pela busca de protagonismo, a mudança parece inevitável.

Alguns, como Rodrygo e Gabriel Jesus, enfrentaram concorrência pesada ou problemas físicos que limitaram seu desempenho. Outros, como João Pedro e Andrey Santos, vivem grande fase e pedem uma vitrine maior para seguir evoluindo. Há também quem precise simplesmente de um ambiente mais competitivo para dar um salto maior.

Abaixo, a GOAL lista os brasileiros que precisam buscar, seja por terem tido destaque ou por precisarem de novos ares, um novo time no Velho Continente.