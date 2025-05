Rodrygo sai? Alexander-Arnold vem? Como será a escalação do Real Madrid se Xabi Alonso virar técnico e Carlo Ancelotti for demitido

Mudança no comando técnico parece certa, mas o encaixe tático continua sendo o maior dilema

O Real Madrid vive um momento delicado. As coisas não estão indo bem no Santiago Bernabéu, e há um medo real de que a temporada 2024/25 termine sem títulos - o que seria um grande fracasso para um clube que contratou Kylian Mbappé no meio do ano passado.

Mas há quem diga que isso já era esperado. O time foi sustentado por Jude Bellingham no fim de 2023 e teve Vinícius Jr. como destaque no início de 2024. E, durante todo esse tempo, Toni Kroos foi essencial com sua precisão nos passes, mantendo o time competitivo. Nada disso importa agora. O momento do time madrilenho é ruim, e mudanças precisam acontecer.

Algumas já estão em andamento. Carlo Ancelotti deve deixar o clube em breve, com a seleção brasileira como possível destino. Em seu lugar, o favorito é Xabi Alonso — há tempos cotado para o cargo. Ele terá um grande desafio: além da pressão dos torcedores, vai assumir um elenco com muito talento, mas também cheio de lacunas.

Apesar de ter mostrado ser um ótimo técnico no Bayer Leverkusen, Alonso terá muito trabalho pela frente — e essa será apenas sua segunda experiência como treinador de um time profissional.

A seguir, o GOAL analisa como ele pode montar o novo Real Madrid...