Rodrigo de Paul, Thomas Muller e os cinco jogadores que podem jogar na MLS após o Mundial de Clubes

A GOAL analisa cinco jogadores que disputaram o Mundial de Clubes e que fariam sentido como alvos de times da MLS na janela de transferências

A janela secundária de transferências da Major League Soccer abre na quinta-feira, 24 de julho, mas isso não significa que os clubes ainda não estejam se movimentando nos bastidores para reforçar os elencos rumo à reta final da temporada regular e aos playoffs.

Neste meio de ano, com o Mundial de Clubes da FIFA sendo disputado nos Estados Unidos, os times estavam praticamente “em casa” e puderam acompanhar de perto como jogadores e equipes reagiram sob pressão. Callum Williams, comentarista do DAZN para o torneio, afirmou recentemente à GOAL que diversos clubes devem se movimentar em busca de atletas que brilharam na competição.

"Acho que para alguns times, este é o momento certo", disse Williams. "Com certeza há uma série de clubes que estão observando e já conversando ativamente."

Nomes como o de Thomas Muller, do Bayern de Munique, que há meses é especulado em uma mudança para os EUA, e o de Rodrigo De Paul, do Atlético de Madrid, seriam reforços de peso para a liga. Pensando também na Copa do Mundo de 2026, uma mudança para a MLS poderia fazer sentido para o norte-americano Gio Reyna e para o uruguaio Santiago Rodríguez, ambos em baixa por seus clubes e seleções.

Além disso, sempre há quem chame a atenção com atuações inesperadas. Segundo reportagens, Wessam Abou Ali, do Al Ahly, pode ser um desses nomes e já teria despertado o interesse de um time da Conferência Leste.

A GOAL apresenta cinco jogadores que poderiam desembarcar na MLS e explica por que cada negócio faria sentido.