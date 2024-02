Zagueiro vem sendo procurado por alguns clubes, mas tem descartado ofertas

Livre no mercado desde que deixou o Flamengo em dezembro de 2023, o zagueiro Rodrigo Caio está avaliando a possibilidade de pendurar as chuteiras, conforme soube a GOAL.

A avaliação de Rodrigo não é por falta de ofertas. No ano passado, por exemplo, ele recebeu proposta do Cruzeiro, mas acabou recusando. Outras equipes do futebol brasileiro e um time da Turquia também procuraram pelo jogador, que optou por não dar sequência nas conversas.