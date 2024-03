Rodolfo Landim diz que ainda não definiu seu candidato nas eleições do Flamengo

Clube começa a se movimentar politicamente de olho no pleito, que acontece em dezembro

O Flamengo entrou em ano eleitoral e, aos poucos, a política começa a ser movimentada na Gávea, de olho nas eleições que acontecem em dezembro. Nesta semana, o presidente Rodolfo Landim emitiu um comunicado aos grupos de apoio afirmando que ainda não definiu quem será o seu candidato.

No informe, Landim deixou claro que vai criar um documento descrevendo o que a atual gestão pretende fazer no próximo mandato e, diante disso, avaliar o alinhamento político dos pré-candidatos com as ideias para decidir quem receberá o seu apoio.