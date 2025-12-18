Robin van Persie discute com torcedores do Feyenoord em meio a crise e eliminação na Copa da Holanda

O Feyenoord entrou em campo sonhando em seguir vivo na disputa por um título nacional, mas acabou eliminado em um jogo movimentado contra o Heerenveen. Atuando em casa, no De Kuip, a equipe perdeu por 3 a 2 em uma partida cheia de reviravoltas.

O Feyenoord saiu atrás aos 25 minutos e voltou a ficar em desvantagem aos 77. Antes disso, Luciano Valente havia deixado tudo igual logo após uma hora de jogo. Já nos minutos finais, quando parecia que a partida iria para a prorrogação, Maas Willemsen marcou contra e recolocou o Heerenveen na frente.

Ainda deu tempo para mais um golpe. Aos 90 minutos, o atacante dinamarquês Jacob Trensko marcou o gol da vitória, esfriando de vez o estádio e encerrando a campanha do Feyenoord na taça.