Robin van Persie discute com torcedores do Feyenoord em meio a crise e eliminação na Copa da Holanda
Eliminação na Copa da Holanda: Feyenoord cai em jogo de cinco gols
O Feyenoord entrou em campo sonhando em seguir vivo na disputa por um título nacional, mas acabou eliminado em um jogo movimentado contra o Heerenveen. Atuando em casa, no De Kuip, a equipe perdeu por 3 a 2 em uma partida cheia de reviravoltas.
O Feyenoord saiu atrás aos 25 minutos e voltou a ficar em desvantagem aos 77. Antes disso, Luciano Valente havia deixado tudo igual logo após uma hora de jogo. Já nos minutos finais, quando parecia que a partida iria para a prorrogação, Maas Willemsen marcou contra e recolocou o Heerenveen na frente.
Ainda deu tempo para mais um golpe. Aos 90 minutos, o atacante dinamarquês Jacob Trensko marcou o gol da vitória, esfriando de vez o estádio e encerrando a campanha do Feyenoord na taça.
Resultados recentes mostram fase irregular
A eliminação aumentou a pressão sobre o time comandado por Robin van Persie. Na rodada anterior da Eredivisie, o Feyenoord havia perdido por 2 a 0 para o Ajax, em clássico nacional.
Já na Europa League, a situação também preocupa. A equipe sofreu uma derrota dramática por 4 a 3 para o FCSB, levando o gol decisivo aos 95 minutos após desperdiçar a vantagem. Com isso, o Feyenoord aparece fora do top-24, posição necessária para avançar no torneio continental.
No campeonato holandês, o cenário também é complicado. O líder PSV Eindhoven abriu nove pontos de vantagem, deixando o título nacional cada vez mais distante.
Van Persie encara torcida após derrota
O clima no De Kuip ficou pesado após o apito final. Irritados com a sequência de maus resultados, torcedores cobraram explicações, e Van Persie decidiu ir até a arquibancada.
O treinador pulou as placas de publicidade e discutiu diretamente com alguns torcedores, mantendo a calma apesar do tom exaltado. Alguns jogadores também se aproximaram para tentar acalmar a situação.
Ídolo do clube como jogador, Van Persie voltou ao Feyenoord como técnico em fevereiro. Até aqui, soma 21 vitórias, 15 derrotas e dois empates em 38 partidas no comando da equipe.
Assista ao vídeo
Último jogo antes da pausa de fim de ano
O Feyenoord volta a campo no domingo (21), quando recebe o Twente, em jogo que marca o início da pausa do futebol holandês.
Será mais uma oportunidade para Van Persie tentar aliviar a pressão, reconquistar a confiança da torcida e encerrar a primeira parte da temporada com um sinal de reação.