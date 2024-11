Robert Lewandowski, Arjen Robben e o ranking dos 25 maiores jogadores da Bundesliga no século 21

Amplo domínio do Bayern de Munique acaba refletido nesta renomada lista preparada pela GOAL

Não é segredo que a Bundesliga tem sido uma competição unilateral nos últimos 25 anos. O Bayern de Munique ganhou o título impressionantes 17 vezes, com 11 desses triunfos ocorrendo sucessivamente entre 2012 e 2023 e, como tal, são automaticamente considerados favoritos a cada nova temporada.

Esse tipo de superioridade não foi visto em nenhuma das outras quatro grandes ligas da Europa, o que levou a Bundesliga a ser considerada por alguns como a mais fraca. O Bayern sempre tem os melhores jogadores, muitos deles frequentemente vindos de seus rivais domésticos, que simplesmente não podem competir com o poderio financeiro do clube bávaro. A Allianz Arena é considerada o destino principal para aqueles que atuam na Alemanha, e isso provavelmente nunca mudará.

No entanto, isso não significa que o Bayern seja o único grande clube na Bundesliga, ou o único a ter abrigado grandes astros no auge de suas carreiras.

O Borussia Dortmund levantou a salva de prata em três ocasiões desde o início do milênio, enquanto Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Stuttgart e Werder Bremen tiveram cada um seu momento de sucesso uma vez. O Bayern nem sempre teve tudo ao seu modo e a escolha de alguns nomes no ranking teve a ver também com aqueles que conseguiram desbancar a tirania bávara.

Mas quais nomes entraram na lista da GOAL dos 25 melhores jogadores da Bundesliga do século 21 até agora? Algum deles conseguiu superar os melhores do Bayern no topo do ranking? Tudo será revelado abaixo...