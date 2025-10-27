+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Por que rivais gostavam mais de encarar o PSG de Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé em vez da equipe atual de Luis Enrique?

O técnico do Brest, Eric Roy, explicou por que os rivais preferiam enfrentar o Paris Saint-Germain do trio de ataque estrelado em vez da geração de 2025 de Luis Enrique

  • A destituição do ataque de superestrelas do PSG

    Os recordes de transferência foram quebrados no ano de 2017 quando o ícone brasileiro, Neymar, foi para o Parc des Princes por incríveis € 222 milhões. Ele foi acompanhado na capital francesa pelo rcampeão mundial francês, Kylian Mbappé, na época ainda considerado uma promessa. E quatro anos depois, sem conseguir um acordo de extensão de contrato com o Barcelona, Messi foi para Paris.

    Nas ligas e copas francesas, a hegemonia foi total, com o trio de ataque conquistando títulos nacionais, mas a glória na Liga dos Campeões não aconteceu. Messi e Neymar partiram em 2023, com o primeiro seguindo o Inter Miami, da MLS, e o segundo para o Al Hilal, da Saudi Pro League. Mbappé saiu como agente livre um ano depois, em 2024, e se juntou aos gigantes de La Liga, Real Madrid.

    Por que o PSG é melhor sem Messi, Neymar e Mbappé?

    Dentro de 12 meses após o emocionante trio ser completamente desfeito, o PSG entrou em uma nova era e conquistou sua primeira Liga dos Campeões. Luis Enrique é creditado por transformar a equipe parisiense em um time que não depende mais de indivíduos - embora Ousmane Dembélé tenha se tornado vencedor da Bola de Ouro.

    Eric Roy, treinador da equipe francesa Brest, admite que agora é quase impossível enfrentar o PSG, dizendo aos repórteres após a derrota de 3 a 0 do Brest para os líderes da Ligue 1: “Posso garantir que é muito mais difícil enfrentar o PSG do que ir ao dentista. E dói muito mais. Porque quando vejo meus jogadores correndo atrás da bola, estou correndo com eles, sofrendo com eles. 

    “Três ou quatro anos atrás, quando jogávamos contra o PSG, eu costumava dizer aos meus jogadores: Existem grandes talentos individuais, precisamos ter cuidado, mas a qualquer momento, podemos competir. Hoje, na preleção, fiquei me perguntando durante muito tempo: ‘O que posso dizer para fazê-los acreditar que podemos competir?'”

  • PSG adota mentalidade de trabalho em equipe

    O PSG foi rápido em promover a mentalidade de “mais fortes juntos” desde que se despediu de grandes nomes - incluindo seu maior artilheiro. O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, disse antes da temporada 2024/25 começar: “Esta é uma nova era para nós; somos muito gratos a Messi, Neymar e Mbappé por tudo que deram ao clube. Com todo o respeito a eles e pelo que fizeram pelo clube, desejo-lhes o melhor em seus novos desafios; mas como clube, a estrela é o coletivo. O PSG está focando no coletivo, em ter um grande time com um grande treinador, que nós temos.”

    O famoso torcedor do PSG, Nicolas Sarkozy, ecoou esses sentimentos no início da campanha de 2024/25, ficando claro que o time de Luis Enrique era capaz de fazer algo especial após retirar o foco do trio de superestrelas globais que antes lideravam sua linha de ataque.

    O ex-presidente francês disse: “A era do PSG com estrelas foi indubitavelmente necessária para criar uma imagem de marca internacional. E não vou esquecer a alegria de ter visto Ibrahimovic, Neymar, Messi, Beckham, Mbappé jogar... Foi excepcional. Provavelmente era hora de lembrar às pessoas que o jogo em equipe tem precedência sobre a qualidade de um jogador. Essa é a filosofia exata do treinador atual.”

    PSG buscando defender os títulos da Ligue 1 e da Liga dos Campeões

    Luis Enrique ganhou três grandes troféus com o PSG na última temporada, incluindo sua primeira conquista na Liga dos Campeões. Eles sofreram uma derrota para o Chelsea na final do Mundial de Clubes, mas é esperado que eles que sejam competitivos em várias frentes novamente nesta temporada.

    Messi, Neymar e Mbappé continuam fortes em outros lugares, com a possibilidade de que o argentino e o brasileiro se reencontrem na MLS em um futuro próximo - com Neymar vendo especulações sobre uma mudança para o Inter Miami ao final de seu contrato com o Santos. 

