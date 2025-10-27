Por que rivais gostavam mais de encarar o PSG de Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé em vez da equipe atual de Luis Enrique?

Dentro de 12 meses após o emocionante trio ser completamente desfeito, o PSG entrou em uma nova era e conquistou sua primeira Liga dos Campeões. Luis Enrique é creditado por transformar a equipe parisiense em um time que não depende mais de indivíduos - embora Ousmane Dembélé tenha se tornado vencedor da Bola de Ouro.

Eric Roy, treinador da equipe francesa Brest, admite que agora é quase impossível enfrentar o PSG, dizendo aos repórteres após a derrota de 3 a 0 do Brest para os líderes da Ligue 1: “Posso garantir que é muito mais difícil enfrentar o PSG do que ir ao dentista. E dói muito mais. Porque quando vejo meus jogadores correndo atrás da bola, estou correndo com eles, sofrendo com eles.

“Três ou quatro anos atrás, quando jogávamos contra o PSG, eu costumava dizer aos meus jogadores: Existem grandes talentos individuais, precisamos ter cuidado, mas a qualquer momento, podemos competir. Hoje, na preleção, fiquei me perguntando durante muito tempo: ‘O que posso dizer para fazê-los acreditar que podemos competir?'”