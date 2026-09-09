O técnico do PSV Eindhoven, Peter Bosz, acredita que sua equipe está em uma posição muito mais forte para a estreia na Champions League contra o Shakhtar Donetsk, no Philips Stadion. O campeão holandês busca encerrar um persistente tabu de estreia, tendo perdido na primeira rodada em suas últimas cinco campanhas de Champions League.

O PSV chega para o confronto em alta, enquanto se prepara para sua 20ª participação no formato principal da competição, superando o recorde do Ajax, de 19 aparições.

Bosz destacou que seu elenco evoluiu significativamente em comparação com o mesmo período da temporada passada.



