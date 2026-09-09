AFP
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'Risível e ridículo!' - Peter Bosz detona a mídia ao fazer ousada declaração do PSV sobre a Champions League
Bosz afirma que o PSV melhorou muito
O técnico do PSV Eindhoven, Peter Bosz, acredita que sua equipe está em uma posição muito mais forte para a estreia na Champions League contra o Shakhtar Donetsk, no Philips Stadion. O campeão holandês busca encerrar um persistente tabu de estreia, tendo perdido na primeira rodada em suas últimas cinco campanhas de Champions League.
O PSV chega para o confronto em alta, enquanto se prepara para sua 20ª participação no formato principal da competição, superando o recorde do Ajax, de 19 aparições.
Bosz destacou que seu elenco evoluiu significativamente em comparação com o mesmo período da temporada passada.
- ANP
Técnico exige algo a mais na Europa
Falando em sua coletiva de imprensa pré-jogo, Bosz observou que o PSV está jogando um futebol coletivo superior em comparação com os anos anteriores. No entanto, o treinador de 62 anos alertou seus jogadores de que a competição europeia exige um nível mais alto de intensidade e concentração para garantir três pontos.
Em vez de estabelecer metas de classificação de longo prazo na fase de liga, Bosz reiterou sua filosofia de abordar o torneio jogo a jogo.
"Posso dizer com convicção que nossa evolução está muito mais avançada do que nesta fase do ano passado", disse Bosz. "Jogamos um futebol muito melhor agora, mas precisamos elevar isso a outro nível na Champions League."
Bosz detona tempestade midiática "ridícula"
Bosz também abordou a tempestade midiática em curso em torno de Ruben van Bommel após uma entrada controversa, defendendo com veemência o jovem jogador. O treinador revelou que optou por não dar tratamento especial a Van Bommel para evitar ampliar ainda mais o incidente, ao mesmo tempo em que expressou alívio pelo fato de o jogador adversário estar se recuperando bem.
Bosz apontou uma dupla medida na cobertura da mídia, destacando lesões sofridas anteriormente por jogadores do PSV que geraram muito menos indignação pública.
"Toda essa indignação da mídia é risível e ridícula", afirmou Bosz. "Foi apenas um incidente em uma partida de futebol. Essa polêmica precisa acabar agora para a tranquilidade de Ruben."
- Getty Images Sport
Foco se volta para o desafio contra o Shakhtar
O PSV enfrenta um Shakhtar conhecido por combinar talentosos reforços brasileiros com jogadores ucranianos de qualidade. O confronto também traz à memória o dramático encontro de 2024 entre as equipes, quando o PSV marcou três gols nos minutos finais, após os 86 minutos, para conquistar uma impressionante vitória por 3 a 2 em Eindhoven.
Com 44 gols marcados nos últimos 10 jogos do PSV na Champions League, os torcedores podem esperar outro duelo animado e com muitos gols.
Bosz exigirá foco total de seus jogadores no Philips Stadion para garantir um início perfeito em sua campanha europeia.
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