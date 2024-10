Reviravolta? Marcos Braz admite chance de Gabigol renovar com o Flamengo e afirma: “ninguém quer separar”

Vice de futebol do clube ainda destacou que chegada de Filipe Luís pode ajudar no processo

Sob o comando de Filipe Luís, Gabigol, diante do Bahia, fez pela primeira vez em 2024, dois jogos como titular do Flamengo. A chegada do novo treinador traz esperança ao atacante e a possibilidade de renovação de contrato com o time Rubro-Negro, algo que parecia distante.

Em bate papo com a GOAL, Marcos Braz falou sobre o tema e admitiu que nem Flamengo e nem Gabigol querem a separação.

“Tem dois pontos a se analisar. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta, em determinada situação, que precisa fazer ajustes em relação a parte financeira. Ninguém quer separar, o casal está brigado, mas ninguém tem coragem de separar, é isso que está havendo”.

Braz também destacou que a chegada de Filipe Luís pode ajudar nesta possível renovação.

“Claro, com Filipe Luís você tem novos ares e um novo norte e, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato, eu sou um cara otimista em relação a isso mesmo sendo sabedor das dificuldades de todo esse processo de renovação”.