Filipe Luís é a luz no fim do túnel para Gabigol reconquistar protagonismo no Flamengo

A chegada do novo técnico levantou expectativa de melhora e um sopro de ar fresco que pode beneficiar o camisa 99

A temporada 2024 tem sido a pior de Gabigol desde a sua passagem rápida e decepcionante pelo futebol europeu -- seja pelo baixo número de gols (4) ou pelas polêmicas acumuladas. O resultado desta mistura foi a perda definitiva da titularidade para Pedro, da camisa número 10 e da quase certeza de uma renovação de contrato com o Flamengo. Mas a demissão de Tite e a chegada de Filipe Luís para comandar o time principal do Rubro-Negro levantaram esperanças de que pode haver uma luz no fim do túnel.

A relação entre Gabigol e Tite não era boa. Em meio às comemorações pelos títulos da Copa do Brasil e Libertadores de 2022, ano em que não foi convocado pelo então técnico da seleção brasileira para a Copa do Mundo, o atacante (inconformado pela sua não-inclusão na lista de atletas que foram para o Qatar) regeu, do alto de um carro de som, os xingamentos que a torcida flamenguista direcionava a Tite. Com a chegada do comandante ao Flamengo, no final de 2023, tentou-se colocar panos quentes na situação, mas a verdade é que a relação era de distância e pouca confiança.